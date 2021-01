Op de trappen van het Capitool werd Amerika’s diversiteit gevierd

Het is dat Amanda Gorman al een boekcontract heeft getekend. Anders zouden Amerikaanse uitgeverijen nu vechten om het debuut van de 22-jarige dichteres die woensdag Joe Bidens inauguratie opluisterde met haar gedicht ‘The Hill We Climb’.

In vijf minuten stal de jonge zwarte vrouw uit Californië de show met een strofe als: „Op de een of andere manier doorstonden en aanschouwden we een land dat niet kapot is, maar simpelweg onvoltooid. Wij, de erfgenamen van een land en een tijd waarin een mager zwart meisje, dat afstamt van slaven en opgevoed werd door een alleenstaande moeder, kan dromen om president te worden, enkel om hier zelf een gedicht aan voor te dragen.”

Gorman maakte deel uit van een programma met veel grotere bekendheden. Lady Gaga, die het volkslied zong in een wijde rode rok met daarop een nauwsluitend, donker jasje van kasjmier. Jennifer Lopez, die haar versies van ‘This Land Is Your Land’ & ‘America, The Beautiful’ afsloot met een oproep tot sociale rechtvaardigheid, in het Spaans. En de rechtse countryzanger Garth Brooks, die na zijn vertolking van Amazing Grace oud-president Obama een knuffel gaf – alsof er even geen pandemie heerste.

Voorprogramma

De feestelijkheden telden niet alleen bekendere sterren dan de inhuldigingsceremonie van Donald Trump vier jaar geleden. Ze vierden ook nadrukkelijk de diversiteit van de Verenigde Staten, die onder Bidens voorganger minder openbare waardering kreeg. Ceremoniemeester (en senator) Amy Klobuchar benadrukte de bonte verzameling van optredens in een geestige terzijde: „Dit is de eerste keer dat JLo in het voorprogramma van opperrechter Roberts staat.” Roberts nam Joe Biden de ambtseed af.

De nadruk op die eenheid in verscheidenheid paste bij de grote doorbraak van woensdag: de beëdiging van vicepresident Kamala Harris, als eerste vrouw én eerste Amerikaan met Afrikaanse en Zuid-Aziatische wortels in dit ambt. De oud-senator uit Californië legde vlak voor Biden de eed af ten overstaan van Sonia Sotomayor, de eerste latina aan het Hooggerechtshof.

Het historische belang van haar aantreden werd de afgelopen dagen benadrukt door andere vrouwen. Onder meer tv-presentatrices droegen parelsnoeren – gecombineerd met haar gympen een terugkerend onderdeel in Harris’ garderobe. Woensdag was haar overjas paars. Een kleurkeus die bleek afgestemd met twee andere hoge genodigden op de trappen van het Capitool: voormalig first lady Michelle Obama en oud-presidentskandidaat (en -first lady) Hillary Clinton.

Hierachter ging een driedubbele historische verwijzing schuil. Zo droegen de suffragrettes, voorstanders van vrouwenkiesrecht, begin twintigste eeuw vaak paars, wit en goud, als symbolen van loyaliteit, puurheid en hoop. Daarnaast verwijst paars, als mengsel van de twee Amerikaanse partijkleuren rood en blauw, naar de belofte van de regering-Biden-Harris om politieke verschillen te overbruggen. Tot slot was het de kleur die Shirley Chisholm vaak droeg, de eerste zwarte vrouw die (in 1972) een gooi naar het presidentschap deed. (De Democratische afgevaardigde Barbara Lee droeg woensdag Chisholms parelketting.)

Geen incidenten

De inhuldiging in Washington vond – na de bestorming van het Capitool twee weken geleden – plaats onder ongewoon strenge veiligheidsmaatregelen. De dag verliep uiteindelijk, voor zover bekend, zonder ernstige incidenten. Ook in andere delen van het land. In de Texaanse hoofdstad Austin, bijvoorbeeld, scharrelden alleen wat eekhoorntjes rond het State Capitol, dat afgegrendeld was door tientallen agenten en gardisten.

Er werd wel naar de bestorming verwezen. In toespraken, maar ook subtieler. Zo werd Harris naar haar stoel begeleid door Eugene Goodman, een agent van de Capitool-politie, die als held geldt sinds hij op 6 januari indringers listig de verkeerde kant opstuurde, weg van de Senaatskamer.