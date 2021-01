Trump: ‘Onze regering was geen doorsnee-regering’

De 45ste president van de VS heeft woensdag het toneel verlaten met twee speeches over zijn prestaties, maar zonder de naam van zijn opvolger Joe Biden te noemen. Wel wenste hij ‘de nieuwe regering’ „veel geluk en veel succes. Ik denk dat ze veel succes gaan hebben. Ze hebben de grondslag om iets echt spectaculairs te gaan doen.”

Woensdagochtend om iets na achten Amerikaanse tijd stapten Trump en zijn vrouw Melania in de presidentiële helikopter Marine One. Ze vlogen naar de Joint Base Andrews militaire basis in Maryland waar Trump in een korte toespraak zijn familie, staf en vice-president Pence bedankte. Trumps kinderen en kleinkinderen waren aanwezig, Pence verkoos anders dan Trump aanwezig te zijn bij Bidens inauguratie. Trump bracht in zijn speech de prestaties van zijn regering onder de aandacht, zoals belastingverlaging en meer geld voor het leger. „Onze regering was geen doorsnee-regering”, constateerde hij.

In een dinsdag uitgebrachte afscheidsvideo had Trump ook al gewezen op zijn resultaten. Hij zei daarin vooral trots te zijn dat hij als „eerste president in decennia” geen nieuwe oorlogen is begonnen en wees verder op de snelle ontwikkeling van coronavaccins en het normaliseren van de relaties in het Midden-Oosten.

Vriendelijkheid

Maandag had Melania Trump al een afscheidsvideo uitgebracht. Zij moedigde iedereen aan om ,,de waarde van vriendelijkheid” hoog te houden, naar het Be Best-programma tegen virtueel treiteren dat zij vanuit het Witte Huis opzette.

Beide echtelieden spraken zich in hun afscheidsboodschap uit tegen geweld. Zij in het algemeen, hij onder explicite verwijzing naar de bestorming van het Capitool door zijn aanhang. „Politiek geweld druist in tegen alles wat wij als Amerikanen koesteren. Dat kan nooit worden getolereerd.”

Op de laatste volle dag van zijn presidentschap verleende Trump aan 73 mensen gratie, onder wie zijn voormalig topadviseur en campagneleider Steve Bannon. Ook kregen zeker 70 mensen strafvermindering. Critici die hadden gespeculeerd over de mogelijkheid dat Trump op de valreep ook zichzelf, zijn familie en zijn advocaat Rudy Giuliani gratie zou verlenen, om mogelijke latere veroordelingen te ontlopen, kregen geen gelijk.

Trumps geestverwant Steve Bannon, een ideoloog van het rechtsnationalisme, werd afgelopen zomer gearresteerd voor fraude. Hij zou samen met anderen honderdduizenden dollars, opgehaald in de donatiecampagne ‘We Build The Wall’, in eigen zak hebben gestoken. Het geld was bestemd voor de bouw van de muur aan de Mexicaanse grens, een belangrijk thema van Trumps presidentschap. „Bannon is een belangrijke leider in de conservatieve beweging en staat bekend om zijn politieke scherpzinnigheid”, aldus een verklaring van het Witte Huis.

Alvorens aan boord te stappen van het presidentiële vliegtuig dat hem naar zijn landgoed Mar-A-Lago in Florida zou brengen, sloot Trump zijn presidentschap af met de boodschap „geniet van het leven. We zien elkaar snel”. Hij zei ook: „We zullen terugkeren, in een of andere vorm.” Terwijl het echtpaar aan boord ging, schalde het nummer My Way van Frank Sinatra uit de luidsprekers.