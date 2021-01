Onvoldoende waarborgen voor gebruik bulkdata door diensten

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) uit 2017 voldoet op belangrijke punten niet en moet worden aangepast. Dat concludeert een onafhankelijke commissie die de WIV in opdracht van het kabinet heeft geëvalueerd.

De commissie onder leiding van voormalig ambassadeur in Moskou Renée Jones-Bos komt met een groot aantal aanbevelingen om de WIV te hervormen. Zo stelt de huidige wet strenge voorwaarden aan het ‘ongericht’ tappen op de kabel, maar zijn er onvoldoende waarborgen voor bulkdata die via computerhacks zijn verkregen. Daardoor mogen gehackte bulkdata bijvoorbeeld veel langer worden bewaard dan ‘afgetapte’ databestanden, terwijl er sprake is van een vergelijkbare schending van de privacy. De commissie beveelt daarom aan uniforme regels op te stellen voor bulkgegevens, ongeacht van de manier waarom ze zijn verzameld.

De WIV werd in 2017 aangenomen om de inlichtingendiensten de bevoegdheid te geven om ongericht te tappen op de kabel – iets wat daarvoor niet mocht. De ‘sleepnetwet’ leidde tot veel maatschappelijke discussie en tot een referendum in maart 2018, waarbij een krappe meerderheid van de kiezers de nieuwe wet afwees. Hierna werden de criteria voor het aftappen van de kabel in de wet aangescherpt.

Lees ook: hoe het kabinet het referendum over de Intelwet uit handen gaf

Inmiddels is de wet nog steeds niet gebruikt waarvoor zij bedoeld was, zo blijkt uit de evaluatie. Een van de redenen daarvoor zijn de strenge voorwaarden voor ‘Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ (OOG) – de diensten spreken liever niet van ‘ongericht’ tappen. Sinds de invoering van de wet in 2017 heeft de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) – de instantie die toestemming moet verlenen voor tappen – verschillende voorstellen om data te ‘stofzuigeren’ afgewezen, omdat ze „niet proportioneel en zo gericht mogelijk” waren. Ook bleek het moeilijk te vinden een provider te vinden voor het plaatsen van de taps. Inmiddels zijn de nodige toestemmingen verleend en is begonnen met het verzamelen van data, maar deze zijn nog niet gebruikt voor het inlichtingenwerk, zo schrijft de commissie.

Frictie tussen diensten en toezichthouders

Uit het evaluatierapport blijkt dat de huidige WIV leidt tot „frictie” tussen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de toezichthouders, de TIB en de CTIVD. Volgens de commissie zou het goed zijn als partijen onderlinge geschillen zouden kunnen voorleggen aan de rechter. Ook beveelt de commissie aan strengere regels te stellen aan het delen van bulkdata met buitenlandse inlichtingendiensten, wat op grote schaal gebeurt. Zo moet er een verbod komen op het delen van data van Nederlandse ‘medeoverheden’ (zoals het kentekenregister van de RDW) en zouden gegevens van ‘bijzondere categorieën personen’, zoals bijvoorbeeld advocaten en journalisten, uit de datasets moeten worden gefilterd voordat ze worden overgedragen.