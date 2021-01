OM doet extra onderzoek naar bestuur-Zalm bij witwaszaak ABN Amro

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of leidinggevenden van ABN Amro vervolgd moeten worden voor hun rol bij overtreding van antiwitwaswetgeving. Het gaat over de periode waarin Gerrit Zalm leiding gaf aan de bank, meldt het Financieele Dagblad.

Volgens de krant is het OM bijna klaar met een schikking met de bank, die het concern naar verwachting honderden miljoenen euro’s zal gaan kosten. Het OM zou bij die schikking de mogelijkheid open willen houden om niet alleen de bank als rechtspersoon, maar daarna ook natuurlijke personen te kunnen vervolgen. Een eerdere schikking in een vergelijkbare witwaszaak kostte ING in 2018 775 miljoen euro.

Zalm was van 2008 tot 2017 lid van de Raad van Bestuur van ABN Amro, eerst als vicevoorzitter, later als voorzitter. Hij leidde in die rol onder meer de fusie van de bank met Fortis en de beursgang van het concern in 2015.

ABN Amro laat desgevraagd weten aan het justitieel onderzoek mee te werken en in de tussentijd geen commentaar te leveren. Het OM laat weten geen commentaar te geven op lopende onderzoeken.