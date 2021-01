Nu al dé app van 2021: je digitale vaccinatiepas

‘U had gereserveerd? Als ik uw vaccinatiepas even mag zien, dan breng ik u naar uw tafel.” De kans is groot dat je dit jaar met een app of QR-code moet aantonen dat je een vaccin tegen corona hebt gehad. Een prikbewijs voor een etentje of festival lijkt misschien vergezocht, toch is dit scenario dichterbij dan je denkt.

Grootschalige vaccinatie is de enige weg uit het land van lockdowns en avondklokken. De hardst getroffen sectoren van de economie, zoals de horeca, de evenementenbranche en de reiswereld, kunnen met een vaccinatiepas weer opstarten.

EU-landen dringen aan op zo’n vaccinatiebewijs om het reisverkeer op gang te helpen. Denemarken bouwt een digitale pas voor gevaccineerde Denen, Cyprus wil vanaf maart reizigers met vaccinatiebewijs testvrij toelaten. Griekenland dringt aan op een gezamenlijke aanpak van vaccinatiebewijzen en wil dit thema op de komende EU-top bespreken.

Zo’n digitaal bewijs moet, net als een gewoon paspoort, overal werken en niet makkelijk te vervalsen zijn. Grote techbedrijven zien hun kans. Softwaremakers als Microsoft, Oracle en Salesforce werken samen aan een standaard voor de vaccinatiegegevens. Hun Vaccination Credential Initiative (VCI) moet een ‘betrouwbaar, traceerbaar en algemeen erkend digitaal vaccinatiebewijs’ opleveren. Dat werkt overigens ook met een printje.

VCI is niet het enige initiatief. CommonTrust komt uit de koker van het World Economic Forum. De bijbehorende CommonPas werkt met de gezondheidapps van Apple iOS en Google Android en digitale portemonnees op je telefoon.

Aruba heeft zich als eerste aangesloten bij CommonTrust en vereist vanaf maart twee paspoorten: één normaal paspoort en een gezondheidspaspoort in de vorm van een app. Daarin staat het Covid-19 testresultaat of je vaccinatiebewijs. Er wordt geen gevoelige informatie onthuld, meldt het Antilliaans Dagblad.

CommonTrust werkt samen met luchtvaartmaatschappijen maar mikt ook op ov-diensten, hotels, evenementen, kantoren en scholen. Dat geeft een beeld van de nabije toekomst: wie naar een concert of een internationale conferentie wil, moet zijn telefoon trekken voor een negatieve coronatest of een prikbewijs.

Een vaccinatiepas vergt hopelijk minder gehannes dan de onvolprezen coronamelder. De bereidheid om zo’n vaccinatiepaspoort te downloaden zal groter zijn: het is immers een app die deuren kan openen – geen app die je kan adviseren tien dagen binnen te blijven.

Wie een vacpas of het achterliggende systeem moet leveren is niet duidelijk (hoog tijd voor een appathon). De data zijn in ieder geval wel voorhanden; het RIVM houdt keurig bij wie wanneer welk coronavaccin heeft gekregen, en waarom. Deze gegevens worden twintig jaar bewaard – we kunnen dus even vooruit.

Volgens onderzoek van de TU Delft is er veel draagvlak voor vaccinatiebewijzen als ‘beloning’. We accepteren tijdelijke ongelijkheid – in afwachting van een algemeen beschikbaar vaccin – om uit de crisis te komen.

Al is vaccinatie niet verplicht, grootschalig gebruik van prikpaspoorten voert de druk op om je, ook als je twijfelt, toch te laten vaccineren. Werkgevers zullen ook aandringen. Voorbeelden uit het buitenland: no jab, no job (geen prik, geen baan) is het motto van een Brits loodgietersbedrijf dat zijn medewerkers wil laten inenten. En de brandweer in Los Angeles geeft cadeautjes weg (een camera, een speaker of Airbnb-bon) om spuitgasten te bewegen zelf een spuit te laten zetten.

Zulke lokkertjes doen denken aan een memorabele actie van het AMC ziekenhuis, in 2019. Om medewerkers te stimuleren een griepprik te halen werden gratis kroketten uitgedeeld. Dat leverde in een paar uur tijd honderden extra vaccinaties op.

Bij de coronaprik is de beloning meer bewegingsvrijheid – uiteindelijk voor iedereen. Veel gezonder dan een kroket.

Marc Hijink schrijft op deze plaats elke woensdag over technologie..

