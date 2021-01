MKB hamert op ruime ontheffingen

Zonder ruimhartige vrijstellingen voor verschillende ondernemers en sectoren, vreest voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof dat de avondklok „een nieuwe klap voor de economie” is. „Achter de schermen hebben we gehamerd op ruime ontheffingen. Daar heeft het kabinet goed naar geluisterd. Maar we moeten zien hoe het op papier terechtkomt na het Kamerdebat.”

Wat zijn de belangrijkste vragen die u nog heeft over de invulling van de avondklok?

„In hoeverre komen er uitzonderingen voor de restaurants en maaltijdbezorgers? En voor ploegendiensten? Voor bedrijven waar het werk 24 uur per dag plaatsvindt, de economie die in de nachturen doorgaat? Dat werk moet kunnen doorgaan, zodat de avondklok niet tot nog meer schade leidt voor ondernemers en economie. Als restaurants nóg een beperking zouden krijgen opgelegd en ’s avonds niet meer kunnen bezorgen, dan is dat funest.”

Werkgevers mogen straks zelf bepalen of een werknemer voor werk naar buiten moet. Terecht?

„Ik zie niet in hoe het anders moet. Je kunt moeilijk een staatsapparaat optuigen dat gaat beslissen of de monteur die een noodreparatie aan jouw CV-ketel moet uitvoeren, ’s avonds nog de straat op mag. Het zal verder wel een gedrocht worden, die formulieren, bureaucratisch gedoe. Enorm vervelend, maar ja, dat is nu niet het belangrijkste.”

In het najaar werden ondernemers overvallen door het bericht dat de horeca langer dichtbleef. Is er nu beter gecommuniceerd?

„In principe zitten we continu aan tafel. Verder is het voor ons hetzelfde als de rest van Nederland. Ik noem het de salami-techniek. Twee, drie weken geleden kwam de avondklok als serieuze optie voor het eerst naar buiten. Daarna is een advies gevraagd. Zo maken ze de geesten langzaam rijp. Elke keer wordt een klein stukje van de worst geserveerd.”

Hoe staat uw achterban er voor? De faillissementscijfers zijn nog laag.

„Die zeggen me niet zoveel. Veel bedrijven zijn dicht, ondernemers hebben hun eigen vermogen opgebrand en kijken tegen een enorme berg schulden aan. Als alles straks weer open is, gaat een ondernemer heus niet vier keer zoveel winst maken. Die verdient het niet terug. Je hoeft er geen wiskunde voor gestudeerd te hebben om dat te zien. De rek is er wel uit. Ondernemers zijn al lang de dupe van maatregelen die worden getroffen om ons allemaal te beschermen. Er wordt steeds gezegd dat we het samen moeten doen in deze crisis. Maar laat dat dan ook merken in de compensatie.”