Musical-actrice Nienke Latten (25, midden) werd augustus 2002 samen met zus Maartje (24, hoofd publiciteit uitgeverij Prometheus) en broer Thijs (22, student wetenschapsfilosofie) gefotografeerd in het ouderlijk huis in Sassenheim.

‘Mama fotografeerde veel. Ze had een nieuwe camera. Of wij konden poseren? Natuurlijk. Thijs was destijds model voor het kinderkledingmerk Nono. Hij was ons lieve broertje, en een dankbare patiënt als we ziekenhuisje speelden. We waren hecht. Met Maartje zong ik samen de liedjes van Ch!pz. Zij was trouwens een echte dierenliefhebber; zo erg zelfs dat zij bij een potje Catan alleen wolkaartjes wilde, vanwege de schapen. Ik was de oudste. Toch was ik niet degene die de ouderlijke regels moest testen. Maartje ervoer het wel zo: dat ik de weg voor haar bereidde. Ik zag dat, mogelijk door de kleine leeftijdsverschillen, nooit zo. Wel was ik zorgzaam. We gunden elkaar ook veel. Bij vriendinnen thuis vond men vaak dat wij met z’n drieën zo goed konden delen. Wij zagen dat niet als bijzonder. De rol van mama was belangrijk: zij gaf elke dag weer aandacht aan ieder kind afzonderlijk. Niemand kwam iets tekort. Dit inzicht heb ik overigens pas later gekregen. Want mijn jeugd overkwam mij, zoals bij velen, denk ik. Het besef van geluk en het onbezorgde van onze jeugd kwam later. Toen was dat er gewoon. Het is wel de basis voor de vriendschap die ik voel met Maartje en Thijs. Dat ik in het midden van de foto zit is niet toevallig. In het gezin ben ik de verbinder, Maartje is altijd positief en Thijs is de wijste. Familie is voor mij belangrijk, helemaal nu ik voor mijn werk veel in het buitenland ben. Als ik thuiskom organiseer ik dat we zoveel mogelijk samen zijn.”

