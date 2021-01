Kunstmatige intelligentie voorspelt wat robot zal doen

Ook een algoritme kan leren om zich te ‘verplaatsen’ in een robot. Onderzoekers van Columbia University in New York hebben een slim computerprogramma gemaakt dat op basis van foto’s en videobeelden voorspelt wat een robot gaat doen, terwijl het op basis van eigen kennis misschien andere keuzes zou maken. Dat schrijven zij in Scientific Reports.

De onderzoekers bouwden een rijdende robot, die automatisch naar een groene stip op de grond rijdt. In een experiment staan twee groene stippen op de grond getekend, maar de robot kan er soms maar één zien. Een rood obstakel belemmert in die gevallen het zicht op een andere stip. Als de robot volledig zicht heeft op beide stippen, gaat hij altijd naar de dichtstbijzijnde.

Een algoritme dat de onderzoekers ontwierpen ziet foto’s van het volledige spektakel van bovenaf. Daardoor heeft het altijd zicht op beide groene stippen, in tegenstelling tot de robot. Het algoritme wist vooraf niet wat het doel van de robot is, of wat de groene en rode kleuren betekenen.

De vraag was: kan het algoritme leren voorspellen wat de robot gaat doen? Ja, bleek het antwoord. Het algoritme kreeg de foto’s van 2.400 begin- en eindsituaties te zien: dat was het studiemateriaal. Op basis hiervan leerde het wat de robot zou gaan doen: in 98,5 procent van 1.200 nieuwe gevallen voorspelde het correct op welke groene stip de robot zou gaan afstevenen. Ook als het zicht van de robot op de dichtstbijzijnde stip belemmerd is.

Auto’s voorspellen weggedrag

De mogelijkheid om gedrag van andere mensen of machines te voorspellen is nuttig voor zelfrijdende auto’s, vertelt Mehdi Dastani, hoogleraar kunstmatige intelligentie in Utrecht. Op basis van camerabeelden moet een auto kunnen voorspellen hoe andere auto’s gaan bewegen.

De auteurs trekken daarnaast een verband tussen het ‘inlevingsvermogen’ van het algoritme en de psychologische term theory of mind. Dat gaat over een inlevingsvermogen dat de meeste mensen vanaf hun vierde jaar ontwikkelen. Kinderen die jonger zijn, begrijpen nog niet dat zij kennis kunnen hebben die andere mensen níét hebben. Een peuter denkt bijvoorbeeld dat hij zich kan verstoppen door zijn ogen dicht te doen. Om verstoppertje te kunnen spelen, moet je eerst snappen dat de zoeker niet heeft kunnen zien waar de ander zich heeft verstopt.

Dastani benadrukt dat dit algoritme nog geen echte theory of mind vertoont. Het algoritme kan slechts toekomstig gedrag voorspellen in deze simpele situatie; het snapt de algemene regel nog niet dat mensen of andere robots handelen op basis van beschikbare kennis handelen.

Toch is het psychologisch interessant, vertelt Petra Hendriks, hoogleraar semantiek en cognitie in Groningen. „Een grote vraag in onderzoek naar menselijke cognitie is waar theory of mind precies vandaan komt. Sommige onderzoekers menen dat dit vermogen wel aangeboren moet zijn, maar er zijn onderzoekers ook die menen dat het aangeleerd zou kunnen worden.” Ze wijst naar een studie uit 2005, die suggereert dat peuters al een vroege vorm van theory of mind leren, voordat ze het echt vertonen.