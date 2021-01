Als Met het Oog op Morgen om middernacht is afgelopen, gaat in de studio de telefoon. „Niet aannemen, niet aannemen!”, roept de opeens wit weggetrokken presentator tegen mijn dovemansoren. Net te laat, ik heb al opgenomen en hoor een woedende mannenstem, die minutenlang maar één woord herhaalt. „Klerelijer, klerelijer.” „Pardon, met wie ik spreek ik?” „Klerelijer, klerelijer”, klinkt het weer. „Hallo, wat is dit toch?”, vraag ik. Het blijft even stil. „Jij bent Frits Spits helemaal niet”, zegt de stem uiteindelijk, duidelijk teleurgesteld.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl