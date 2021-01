Kabinet acht zware ingreep onvermijdelijk wegens opkomst Britse mutant

Het lijkt tegenstrijdig. Net nu de besmettingscijfers dalen en de lockdown lijkt te werken, neemt het kabinet een maatregel die verder ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer dan alle eerdere van de afgelopen tien maanden. Als de Tweede Kamer er een dezer dagen mee instemt, dan gaat Nederland in elk geval tot en met 9 februari verder op slot, met een avondklok tussen half negen en half vijf ’s nachts.

Maar het kan eigenlijk niet anders, verdedigden premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) de verregaande stap. Maatregelen die de afgelopen tien maanden steeds net voldoende bleken om een overspoelde zorg te voorkomen, dreigen onvoldoende te zijn om de zich snel verspreidende Britse coronamutant tegen te houden. Met onder meer het terugbrengen van het aantal toegestane bezoekers van twee naar één en een vliegverbod voor vluchten uit gebieden waar gevaarlijke mutaties zijn opgedoken hoopt het kabinet die verspreiding verder te remmen.

Proportionaliteit onzeker

Nederland bevindt zich op „een cruciaal moment voor onze veiligheid en nationale gezondheid”, zei Rutte. Het getal waarmee de mutant zich reproduceert, het zogenoemde R-getal, ligt hoger dan dat van het oorspronkelijke coronavirus. Bij ongewijzigd beleid zou Nederland in maart of april midden in een derde golf zitten die de piek van de eerste kan overtreffen. „We zien aan Engeland en Ierland hoe dramatisch het uit de hand kan lopen”, zei minister De Jonge. In Engeland daalt het aantal besmettingen overigens al wel sinds er daar een harde lockdown is ingevoerd.

Door vroeg in te grijpen, hoopt het kabinet straks niet te laat te zijn. Maar dat maakt de proportionaliteit van de avondklok op voorhand moeilijker in te schatten, en de naleving door burgers misschien ook minder vanzelfsprekend. Bij een ramp die zich mogelijk kan afspelen in de toekomst is het moeilijker om die individuele verantwoordelijkheid op te brengen dan wanneer die ramp zich al voltrokken heeft.

De maatschappelijke en mentale schade van de avondklok zijn groot, erkende Rutte. De maatregel komt boven op de zware lockdown waar Nederland al in zit. „We zijn allemaal coronamoe, ik ook”, zei de premier. „Het is zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt.” Hij beloofde wel dat de avondklok op 9 februari als eerste weer wordt ingetrokken, al kon hij geen garanties geven. De basisscholen wil het kabinet die week ook heropenen.

Onzeker effect

Maar weegt die maatschappelijke schade op tegen de opbrengst? Héél groot zal het effect van de avondklok niet zijn, dempte RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdagmiddag in de Tweede Kamer de verwachtingen. Mogelijk daalt reproductiefactor R met 8 tot 13 procent, maar zeker is dat geenszins. Dat percentage is het mogelijke effect van een totale plicht om thuis te blijven en helemaal geen bezoek te ontvangen, blijkt uit de studie waar het RIVM zich op baseert. En zó ver gaan de nieuwe regels niet.

Politieke steun in de Tweede Kamer lijkt juist deels van die zekerheid af te hangen: onder meer D66, GroenLinks en PvdA vinden de avondklok mogelijk pas proportioneel als er een duidelijk effect is.

Lees ook: avondklokken in Frankrijk en België geven hoop

Waren er alternatieven mogelijk voor de avondklok? Het aandeel van de besmettingen dat wordt opgelopen op de werkvloer neemt sinds het einde van de kerstvakantie toe, en het aandeel van de besmettingen thuis af. Een op de zes traceerbare besmettingen vindt inmiddels plaats op het werk, bleek dinsdag uit het weekrapport van het RIVM. Maar over het verplichten van thuiswerken of het bestraffen van bedrijven die hun personeel verplicht laten opdraven, ging het in de persconferentie woensdag vrijwel niet. Het kabinet is met werkgevers in gesprek, zei Rutte, maar hij benadrukte dat 80 procent van de mensen die kunnen thuiswerken dat al doet.

Tweede prik later

Bovendien vaccineert Nederland nog steeds trager dan veel andere landen – terwijl experts juist aandringen op snelheid. De Jonge kondigde woensdag wel aan dat hij het vaccineren van thuiswonende ouderen wil versnellen. Om dat te bereiken, zal de noodzakelijke tweede Pfizer-prik niet na drie, maar na zes weken worden gezet. Een verantwoorde marge, volgens De Jonge, die afgaat op advies van de Gezondheidsraad. Fabrikant Pfizer heeft eerder gewaarschuwd dat het effect van uitstel niet is onderzocht. Een effect van de vaccinaties op de ziekenhuisbezetting wordt pas in de lente verwacht.

Stil op straat

Wat in de virusbestrijding wellicht iets weg heeft van een hamertje, kan maatschappelijk niettemin voelen als een mokerslag. De avondklok betekent dat Nederland stiller zal worden. Eenzamer ook. Wie alleen woont, ziet een van de laatste mogelijkheden om soms nog vrienden en familie te zien wegvallen. Wie overdag thuiswerkt en kinderen thuisonderwijs geeft, mag bij het blokje om ’s avonds niet verder komen dan het tuinhek. Financiële zorgen zullen toenemen, de straten zullen nog verlatener zijn dan ze al waren. En het leven eentoniger en de dagen voorspelbaarder. Waarbij één vraag zich steeds nadrukkelijker zal opdringen: hoelang nog?