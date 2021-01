‘Jeetje, hoe durfde ik zo extreem te zijn?’

Scala wordt de laatste grote productie van Krisztina de Châtel (77). Des te groter de teleurstelling dat de voorstelling, met dat spectaculaire decor waarvoor zij zelf het basisidee aandroeg, als gevolg van de lockdown vooralsnog alleen via een stream te zien zal zijn. Het zal overigens niet haar laatste creatieve project zijn. „Mijn gave om iets voor jonge mensen te maken ben ik niet verloren. Dat is mijn kracht, ondanks twee kunstheupen en een krakkemikkige knie. Maar de verantwoordelijkheid voor zoiets groots wil ik niet meer.”

Toen ze nog een gezelschap had, vertelt zij in de lichte huiskamer van haar Amsterdamse grachtenappartement, kon ze op „geweldig personeel” steunen. Sinds Dansgroep Amsterdam acht jaar geleden ter ziele ging, komt veel van het geregel op haar neer. Dat wordt te veel. Deels eigen schuld, erkent ze met zelfkennis. „Ik heb natuurlijk de slechte naam dat ik alles naar me toetrek. De Châtel doet het wel.”

Ruimtelijke beheersing is en blijft alles. Daarin ben ik niet minder streng dan toen ik jong was

Inderdaad, De Châtel doet het wel. Gevraagd om een ‘corona-dans’ kwam ze deze zomer op verzoek van deze krant meteen in actie. Een paar maanden later zag ze de plexiglas koker waarin de danseres zat opgesloten (een ruimtelijk element uit haar choreografie Paletta uit 1992) tot haar verbazing niet alleen terug in een gloednieuwe voorstelling elders, maar ook her en der om zich heen: „In de tram! Daar zit de kaartverkoper nu in precies zo’n ding. Waanzin!”

Repetitie van ‘Scala’, de laatste grote productie van Krisztina de Châtel. Foto Andreas Terlaak

Maskers

Haar choreografieën van de laatste circa vijftien jaar raken steeds vaker aan de maatschappelijke en politieke werkelijkheid. Een goed voorbeeld is Infinite uit 2011, waarin dansers in een straf ritme met zakmaskers over hun hoofd rond strompelden, de armen als gekneveld op de rug, wringend om vrij te komen. Een relatie met de martelpraktijken van onderdrukkende systemen was gemakkelijk gelegd, zeker door de Syrische burgeroorlog die toen net was uitgebroken.

Het lijkt een grote verandering ten opzichte van vroege werken als Lines en Light (1979), Thron (1984) en Föld (1985), die radicaal minimalistisch waren, met eindeloos herhaalde, langzaam verschuivende patronen van passen, waarbij (ruimtelijke) complicaties van diverse pluimage om oplossingen vroegen. Schijn bedriegt echter. „U bent ineens zo politiek”, imiteert De Châtel op zeurtoon het commentaar dat ze de laatste jaren soms te horen krijgt. „Ik geef toe, als ik bijvoorbeeld Thron terugzie, denk ik ook ‘jeetje, hoe durfde ik zo extreem te zijn?!’ Maar het gaat bij mij al-tijd éérst om de structuur! Ruimtelijke beheersing is en blijft alles. Daarin ben ik niet minder streng dan toen ik jong was. Natuurlijk, ik ben ook emotioneel, die dubbele bodem is er altijd wel. Maar zodra het persoonlijk wordt vind ik het link. Ik vraag me altijd af of het niet te dramatisch wordt, te veel Hongaarse paprika. In dit stuk bijvoorbeeld: die lijken op de trap, kan dat wel?”

Repetitie van ‘Scala’ van Krisztina de Châtel. Foto Andreas Terlaak

In Scala zijn de bewegingen van de vijf danseressen vertrouwd streng. Nu en dan klinken flarden marsmuziek door de pulserende klanken. Gebalde vuisten, synchroon zwaaiende armen, strakke blikken zijwaarts, stramme passen: op de treden van de monumentale trap ontstaat het beeld van een perfect gedrilde militaire parade, van oorlogsgeweld, wanhoop en angst. Tot de uniformpet wordt afgelegd, net als de idealistische overtuiging. Met aanrakingen, een hoofd op een schouder of een troostende hand keert de menselijkheid terug.

Oorlogen

Diverse conflicten en oorlogen van recente jaren vormen het vertrekpunt voor Scala. Dat, en de rol die vrouwen daarin spelen. Als kind van een voormalig Oostblokland kent De Châtel de beelden van vrouwelijke strijders. „Zoiets raak je nooit meer kwijt. Bij danseressen zoek ik altijd naar mannelijke kracht, heftige, stoere types. Dat perfecte marcheren is ook zoiets. Ik hou van perfectie.” Spotlachje: „En ik heb natuurlijk een tik voor uniformen.”

Krisztina de Châtel Foto Andreas Terlaak

Hoewel ze niet zo van terugkijken houdt, is ze de laatste jaren meer met het verleden bezig. Deels ‘gedwongen’ door Désanne van Brederode, die zij vroeg een boek te schrijven over haar leven en werk in relatie tot filosofie. Ook de ziekte van haar oudere broer Peter confronteert haar met vragen over haar jeugd. Ze leest veel over de Hongaars-Oostenrijkse dubbelmonarchie en het interbellum, de tijd waarin haar vader Andor volwassen werd. Over de Tweede Wereldoorlog, het jodendom, Stefan Zweig. „Je wilt toch weten waar je vandaan komt. Ik denk dat ik aan mijn achtergrond, het communisme, te danken heb dat ik altijd een geordend leven heb gehad. En volgehouden in het Westen, terwijl ik daar grote vrijheid kreeg. Wat dat betreft hadden meer mensen onder een communistisch regime opgevoed mogen worden, om meer waardering te krijgen voor wat ze hebben.” Mensen die vanuit hun luxe positie flirten met het communisme kan ze niet uitstaan. Met minachting: „Zo’n Mulisch! Hetzelfde geldt nu voor rechtse mensen. Die moeten maar lekker naar Hongarije gaan, naar Orbán. Dan merk je wel hoe leuk dat is.” Ze heeft haar huisje daar verkocht. Geen doen meer. „Elk gesprek wordt ruzie.”

Voorlopig staat het contact met haar geboorteland op een laag pitje. Teleurstellend, maar Toscane is ook mooi en in Spanje heeft ze een klein vissersdorp ontdekt waar ze naartoe wil zodra er veilig kan worden gereisd. Als zich tenminste geen nieuw project aandient. „Choreografie is nog altijd mijn grootste vreugde.”

Vier kenners kiezen hun favoriete choreografie Vraag liefhebbers naar hun favoriete choreografie, dan komt altijd Föld (Hongaars voor aarde) uit 1985 ter sprake. Op de repetitieve muziek van Philip Glass graven zes dansers in een meedogenloze uitputtingsslag een zware, cirkelvormige aarden wal af (ontwerp Conrad van de Ven). Het is een ritueel, een langzaam opgebouwde bevrijding, een gevecht van mens en materie. Een metafoor voor het leven zelf. Maar één lieveling is nooit genoeg. Vier betrokkenen maken – met moeite – een keuze. Ann van den Broek Voormalig danseres bij De Châtel, nu zelfstandig choreografe „Als het dan moet, waarvan ik de creatie heb meegemaakt. Paletta/Concave (1992), met de vrouwen opgesloten in een plexiglas koker. Maar óók Föld, Typhoon, Staunch.” Menno Dieperink Ingenieur, ontwerper en hartsvriend van de choreografe „Dit nieuwe stuk, Scala: uitermate intrigerend, een ongekende vorm, met dat bewegende decor dat de dansers meeneemt. Alles komt erin samen. En natuurlijk Föld, met die krankzínnige aarden wal.” Désanne van Brederode Filosofe en schrijfster van ‘Dans! Denk! Leven en werk van Krisztina de Châtel’ „Van Föld ben ik dagen perplex geweest. Dingen die ver uiteen liggen, komen in dans bij elkaar: bevrijding van, maar ook liefde voor de aarde, tragiek, erotiek. Zo indringend, echt van de categorie ‘dit wil ik op mijn uitvaart’. Hetzelfde geldt voor Infinite (2011), met die zakken over hun hoofd. Syrische vrienden zeiden dat zij in beweging zagen wat ze in hun ziel meedroegen.” Ine Rietstap Ex-danseres en voormalig dansrecensent NRC Handelsblad „Föld. Dat zou ik makkelijk elk jaar kunnen zien. Imperium (1990), met die onderlinge machtsstrijd, is ook een blijvertje. Net als Krisztina – zij is de enige uit de bloeitijd van de moderne dans in Nederland die nog actief is.”

CV 1943 geboren in Boedapest 1963-1968 Dansopleiding Folkwang Hochschule in Essen (Duitsland) 1969-1975 Danseres Stichting Eigentijdse Dans van Koert Stuyf 1976-2008 Choreografe/artistiek leidster Dansgroep Krisztina de Châtel 2009-2012 Co-artistiek leidster Dansgroep Amsterdam 2013-heden Freelance choreografe Onderscheidingen: o.a. Prijs van de Kritiek van de Kring van Nederlandse Theatercritici (2002) en de Gouden Zwaan van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (2010).