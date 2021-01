Verhuizen naar het platteland betekent dus geen eeuwigdurende vakantie, hè

Er stond bij mij in de buurt een kerk te koop. Een kerk uit 1893 die de laatste jaren alleen nog dienstdeed als trouwlocatie, vergaderzaal en expositieruimte. Dat laatste verwonderde me niet, de kerk ligt in een terpdorpje met tachtig zielen. Een kerk met wekelijkse diensten is op het Friese platteland inmiddels eerder uitzondering dan regel.

Als doorgewinterde Funda-junk stapte ik in de auto en reed naar het dorpje, dat de sfeer van oude ambachten uitstraalt. Er is een bakkerij waar tot voor kort de lokale lekkernij drabbelkoek werd gebakken, een brosse koek die nog het meest lijkt op Spaanse churros. De koek wordt gemaakt door slierten beslag door gesmolten boter te schudden, drabbelen dus. Belangrijker: de koek is ultravet, mierzoet en verslavend lekker. De oude bakkerij, de kerk en het belendende restaurant hadden dezelfde eigenaar, die langzamerhand wat van zijn vastgoed van de hand deed. De bakkerij was al verkocht, nu de kerk nog.

Ik trof de eigenaar ter plekke aan, hij was op regenlaarzen in de weer met een emmer sop en vertelde ondertussen alles wat ik wilde weten.

De kerk had een vraagprijs van 165.000 euro.

De belangstelling was overweldigend.

Er stonden nu al twee kijkdagen in de agenda.

De vraagprijs werd dus een ‘vanaf-prijs’.

De mensen begonnen al met overbieden voordat ze iets van de kerk hadden gezien.

Het waren mensen uit het westen.

Mensen uit het westen kopen kerken.

De eigenaar probeerde noordelijke nuchterheid te veinzen, maar sopte van opwinding bijna uit zijn regenlaarzen.

Een paar weken later was de kerk verkocht.

Niet aan een westerling, maar aan iemand uit Sneek die niet eens het hoogste bedrag bood, maar het beste idee had. „Het werd hem gegund”, zei men en dat klonk geruststellend. Desondanks betaalde hij meer dan twee ton voor de kerk, die weliswaar een prachtige marmeren balustrade heeft maar vooralsnog niet bewoonbaar is.

Overbieden is een fenomeen dat Friesland tot voor kort nauwelijks kende, maar sinds de coronacrisis is de huizenmarkt ook hier oververhit. Het lijkt wel of de hele stad naar het platteland wil verhuizen, zelfs krakkemikkige krotten wisselen in een vloek en een zucht van eigenaar. Toen ik hier vijf jaar geleden kwam wonen, stonden in mijn dorp drie huizen te koop. Dat stonden ze al jaren, bij sommige huizen waren twee bezichtigingen geweest. Per jaar. In het begin liet ik me per ongeluk weleens ontvallen dat ik de vraagprijs had betaald voor mijn authentieke, knusse klushuis, men schudde meewarig het hoofd. Afgelopen jaar kwamen er weer drie huizen te koop, die waren meteen verkocht, de authentieke met Friese geeltjes, voor boven de vraagprijs. Romantiek verkoopt.

Van de stad naar het platteland? De afgelopen jaren is vaker gesproken van een trek van de stad naar het platteland. Maar daarbij blijkt meer sprake te zijn van beeldvorming, dan van een daadwerkelijke trend. Een in oktober gepubliceerde peiling van huizensite Funda liet zien dat 12 procent van de woningzoekenden erover denkt om naar het platteland te verhuizen, waarbij de coronacrisis vaak als motivatie wordt genoemd om ruimer te wonen. Als de crisis langer zou duren, loopt dat aandeel op tot 17 procent. „Maar overwegen is niet hetzelfde als doen”,aldus Carola de Groot, huizenmarkteconoom bij de Rabobank. Tien jaar geleden onderzocht zij al of van een dergelijke suburbanisatie sprake was. Ze kwam erachter dat de meeste mensen die aangaven binnen twee jaar te willen verhuizen, dat uiteindelijk niet deden. „En van degenen die wel verhuisden, koos bijna 58 procent opnieuw voor een huis in de stad.” Ook de laatste kwartaalcijfers van Rabobank uit december lieten zien dat „stedelingen vooral in de stad blijven”. Als stedelingen al de eigen woonplaats uittrekken, wordt volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving eerder gekozen voor een randgemeente – een Utrechter die naar Nieuwegein vertrekt bijvoorbeeld, of een Amsterdammer die uitwijkt naar Weesp (sterkste groeier van 2020). „Net als in 2019 groeiden enkele kleinere gemeenten aan de rand van de grote steden in 2020 het hardst”, aldus het CBS. Dit effect werd versterkt door een lagere immigratie, waardoor de grootste gemeenten minder hard groeiden. Vorige week bleek uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars dat in het voorbije kwartaal de gemiddelde huizenprijs met ruim 11 procent op jaarbasis steeg naar 365.000 euro, een record. Het aanbod kelderde in een jaar tijd met bijna een derde, naar iets meer dan 25.000 te koop staande woningen. Opvallend was dat de huizenprijzen het hardst waren gestegen in Hardenberg (21,7 procent) en Zutphen (20,5 procent), plaatsen buiten de Randstad. Volgens de NVM stijgt het aantal mensen dat vanuit de Randstad naar elders trekt, mogelijk door „het toegenomen belang van woonoppervlakte in thuiswerk- en coronatijd”. Maar die groep is nog altijd klein. Niet meer dan 10 procent van de Randstedelijke kopers zoekt buiten de Randstad een woning. Sinds 2013 is de gemiddelde huizenprijs met 69 procent gestegen, aldus de NVM. Uitschieters zijn de grote steden (Amsterdam 115 procent, Rotterdam 83, Utrecht 86, Den Haag 87). Maar ook steden als Almere, Leiden en Eindhoven en enkele buitengebieden: Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen, delen van Friesland en Drenthe.

Een dikke portemonnee

Dorpsgenoten trekken hun wenkbrauwen op bij deze verkoopprijzen, her en der wordt gemopperd omdat de Friezen zelf niet meer aan hun eigen huizen kunnen komen. Friesland is te duur voor Friezen geworden. En dat allemaal vanwege die Hollanders met hun dikke portemonnee, die vaak alleen maar zo dik werd omdat ze hun eigen, stadse kippenhokken voor drie ton van de hand konden doen.

Het is een beetje de pot verwijt de ketel of boerenboter op het hoofd, want de Friezen verkopen zelf wel hun huizen aan die vermaledijde westerlingen. En ook gewoon voor die torenhoge bedragen.

Zelf weet ik trouwens door schade en schande wijs geworden dat Hollanders geen idee hebben wat hun levenslange aflevering van Ik vertrek echt betekent. Een huis kopen betekent niet een buitenhuis kopen.

Emigreren naar het platteland betekent geen eeuwigdurende vakantie.

De nieuwe dorpeling dient zich in te schrijven en er echt te gaan wonen, dat zijn de gemeentelijke spelregels. Maar belangrijker: de nieuwe dorpeling moet zich invechten in de mienskip, de gemeenschap. En die mienskip voelt als een Da Vinci Code die nog gekraakt moet worden. Het is een web van ongeschreven regels en afspraken die je als migrant gaandeweg leert kennen. Dat je iedereen groet in het dorp. Dat je de deur opendoet als er aangebeld wordt. Dat je ervan uit moet gaan dat iedereen in het dorp familie van elkaar is en dat je dus oppast met wat je zegt. Dat je eerst koopt bij de lokale middenstand en dan pas buiten de dorpsgrenzen. Dat je naar het dorpsfeest gaat. Of je aansluit bij een clubje. Of meedoet met de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak, oud papier ophalen, Sinterklaas spelen. Het is een kwestie van je neus stoten en al doende leren. En dan nog moet je weten dat je voor eens en voor altijd een Hollander bent. En blijft.

Laatst waren twee mannen bezig de bestrating voor mijn huis te repareren. De straat, met name de trottoirbanden, waren kapotgereden door het zware vrachtverkeer dat af en toe passeert. Zwaar vrachtverkeer heeft niets te zoeken in mijn dorp, laat staan in mijn straat.

De mannen waren gekleed in winddichte, oranje werkjacks. De een was fors, rond en kaal, de ander klein, schriel en bedekt met een flinke bos krullend haar.

Ik bood ze koffie aan en maakte een praatje.

Koffie en een praatje horen bij dit dorpse leven als spek bij bruine bonen.

De mannen haalden beiden een baal shag tevoorschijn, rolden met hun koude vingers een sigaretje en kwamen overeind.

Illustratie Claudia van Rouendal

Al snel ging het over de zegeningen van wonen in een dorp, over het rumoer in de stad en over huisvesting in het algemeen. Opeens richtte de schriele zich op en terwijl hij me recht in de ogen keek, zei hij: „Als hier maar niet allemaal Hollanders komen wonen.”

Ik keek opzij naar zijn collega, de forse, om te controleren of ik het goed hoorde, hij haalde verontschuldigend zijn schouders op. De schriele had het dus echt gezegd en het ging over mij, zoveel was duidelijk. Alsof hij mijn twijfel weg wilde nemen, herhaalde hij zijn bewering.

„Als hier maar niet allemaal Hollanders komen wonen.”

„D’r was anders geen Fries te vinden die dit huis wilde kopen. Ze vonden het een bouwval. Ze wilden een kant-en-klare doorzonwoning. Ook jongeren hebben geen zin om te klussen”, riposteerde ik.

Het was hem gelukt, ik hapte.

„Begrijp ik wel”, zei de schriele.

Om zijn mond kwam een zwakke grijns, alsof hij van binnen moest lachen om zoveel dommigheid van die Hollanders die wél een klushuis kochten.

„Ik woon zelf in een doorzonwoning met boven vier slaapkamers. Als ik schoonmaak, begin ik bovenin. Als ik klaar ben, kan ik opnieuw beginnen. Zo groot is het.”

„Woon je daar alleen?”, vroeg ik.

„Dat wel”, zei de schriele en meteen had hij een verzachtende omstandigheid voor zijn botte opmerking gegeven, vond ik.

Astronomische bedragen

In een dialoog van een handjevol zinnen waren de verhoudingen blootgelegd.

Hollanders zijn mensen die astronomische bedragen uitgeven aan niet al te beste huizen. Die astronomische bedragen worden vanzelfsprekend met liefde ontvangen, maar het bijproduct, de Hollanders, tja, die mochten wel wegblijven.

Hollanders zijn een gevoelige kwestie.

Hollanders zijn betweters.

Hollanders kopen dorpen op, gaan vervolgens zeuren over zwaar vrachtverkeer en vertrekken wanneer het hun uitkomt.

Ik was die Hollander.

Over een poosje komt de kerk weer op Funda, maar dan voor ruim een ton meer dan de oorspronkelijke vraagprijs

En hoe aardig ik ook probeerde het ijs te breken met warme koffie en een joviaal praatje, ik was en bleef die Hollander.

Terwijl in Den Haag politici over elkaar heen buitelden in debatten over ‘een inclusieve samenleving’, stond ik op de stoep van m’n eigen huis tamelijk exclusief te wezen.

De nieuwe eigenaar van de kerk in het terpdorpje heeft het trouwens weer te koop gezet. Hij wilde er zelf niet gaan wonen, maar het opknappen en aan toeristen verhuren.

De gemeente stak er een stokje voor.

Nog meer lege huizen in een toch al leeglopend dorpje vonden ze ongewenst. Huizen zijn om in te wonen, ook als het kerken zijn.

Over een poosje komt de kerk weer op Funda, maar dan voor ruim een ton meer dan de oorspronkelijke vraagprijs.