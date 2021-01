Jane Birkin, koningin van het zucht-chanson bezingt nu de krassen op haar ziel

Zuchtmeisje, werd ze ooit genoemd. Nu ze een gerespecteerd zangeres van 74 is, valt die omschrijving niet meer vol te houden. Jane Birkin verwierf haar reputatie als meest sensuele onder de Franstalige popzangeressen dankzij ‘Je t’Aime… Moi Non Plus’, haar duet met Serge Gainsbourg uit 1969. Zwoel, expliciet en met een climax die op een echt orgasme leek, werd het nummer als vermeende ode aan de vrije liefde door het Vaticaan in de ban gedaan. De internationale pers sprak er schande van. Gainsbourg spon er garen bij. Het werd zijn grootste hit. Internationaal gingen er meer dan 6 miljoen exemplaren over de toonbank.

De term ‘zuchtmeisje’ werd voor het Nederlands taalgebied in 1993 geïntroduceerd door Ronald Giphart in zijn roman Giph:

„Noelle is mijn zuchtmeisje. Ze is bruusk, verveeld, verwend en tegelijkertijd (of misschien wel daarom) heel erg mooi en leuk [...] Kijkend naar Noelle moet ik zachtjes zuchten om de wegzakkende zon achter de bergen, de dingen van het leven, de vergankelijkheid van alles om ons heen.”

Hoezen van platen die Jane Birkin samen met Serge Gainsbourg maakte.

Het begrip zuchtmeisjes werd later door de journalist Guuz Hoogaerts in verband bracht met Frans(talig)e zangeressen die sensueel zingen of fluisteren. In 2008 stelde Hoogaerts de cd-compilatie Filles Fragiles samen, waarop hij zangeressen als Marina Céleste, Vanessa Paradis, Carla Bruni en onze eigen Leine en Liesbeth List samenbracht. Birkin was de eerste, de opwindendste, de koningin. Met het album Oh! Pardon Tu Dormais… voegt ze een nieuw meesterwerk aan haar oeuvre toe.

De Britse actrice Jane Birkin had al een zekere reputatie door haar naaktscène in Antonioni’s Blow-Up uit 1966, het eerste frontale naakt in een Engelse film. Ze was 19, toen. Drie jaar later werd ze gecast voor de Franse speelfilm Slogan. Op de set trof ze de haar onbekende, bijna twintig jaar oudere regisseur, componist en hoofdrolspeler Serge Gainsbourg. Van de zenuwen noemde ze hem ‘Monsieur Bourguignon’. Desondanks kreeg ze de rol en mocht ze meteen voor de camera’s naakt in bad bij de regisseur.

BB

Gainsbourg had ‘Je t’Aime’ in eerste instantie gezongen met Brigitte Bardot. Hun kortstondige relatie liep stuk en Bardots manager vond het geen goed idee dat zo’n scabreus hijgnummer werd uitgebracht. Serge Gainsbourg nam het opnieuw op met Birkin. Over de opname doen wilde verhalen de ronde: ze zouden allebei naakt zijn geweest en Birkins orgasme was niet gefaket. Allemaal onwaar, verklaarde Gainsbourg later.

Voor Birkin begon een nieuw leven aan de arm van de Franse Lothario, die haar het liefst opsloot in hun donkere, met zwart marmer betegelde huis aan de Parijse Rue de Verneuil. Dochtertje Kate, uit Birkins eerdere huwelijk met James Bond-componist John Barry, sliep samen met de au pair in een klein kamertje. Intussen werd Jane Birkin de muze voor Gainsbourgs kleurrijke muziekavonturen. Samen zongen ze de hits ‘69 Année Érotique’ en ‘La Décadanse’.

Zijn onbetwiste meesterwerk Histoire de Melody Nelson maakte Gainsbourg in 1971, met de halfnaakt op de albumhoes poserende Birkin. Ze droeg een slecht zittende rode pruik. Het knoopje van haar spijkerbroek stond open, want Jane was op dat moment vier maanden zwanger van hun dochter Charlotte.

Zonder Birkins inspiratie was Melody Nelson er nooit gekomen, verklaarde Gainsbourg later. De briljant samenhangende popsuite van 28 minuten was geïnspireerd door de roman Lolita van Vladimir Nabokov en The Who’s rockopera Tommy. In een duister romantisch visioen ontmoet de hoofdpersoon (Gainsbourg zelf) de veertienjarige Melody, die hij meetroont naar een louche hotel. Eenmaal ontmaagd krijgt ze een hysterische lachbui bij de avances van de oudere man. Na haar plotselinge vertrek komt Melody om bij een vliegtuigongeluk. Gainsbourg droomt van een mythische ‘cargocult’, een sekte waarbij hij zijn geliefde ooit weer zal ontmoeten.

Concept en muziek van Melody Nelson waren van grote invloed op muzikanten als Portishead, Air, Last Shadow Puppets en Beck. Die laatste noemde Gainsbourgs samenwerking met arrangeur en dirigent Jean-Claude Vannier „het beste huwelijk tussen orkest en rockband dat ik ooit heb gehoord”.

Jane Birkin op 2 januari 1969 in Parijs.Foto Jacques Haillot/Getty Images

Uit de schaduw

Hoewel hun relatie slechts twaalf jaar standhield, bleef Serge Gainsbourg nauw betrokken bij Birkins muzikale loopbaan. Tot aan zijn dood in 1991 nam ze nieuwe nummers op van haar ex, die ze als songschrijver moest delen met zijn nieuwe muzen als actrice Isabelle Adjani en zangeres Bambou. Nog lange tijd bleef Jane Birkin werk van Gainsbourg live uitvoeren. Op de tour bij het album Arabesque zong ze klassiekers als ‘La Javanaise’ en ‘Comment te Dire Adieu’ in een Arabische setting.

Met de albums À La Légère (1998) en Enfants d’Hiver (2008) maakte Jane Birkin zich los uit de schaduw van Serge Gainsbourg. Ze ontpopte zich als een kundig en poëtisch tekstschrijver, die het individuele tot het universele maakte. Op het nieuwe album Oh! Pardon Tu Dormais… voert ze die persoonlijke werkwijze dapper door. Haar chansons vertellen over de krassen op haar ziel en de klappen die ze in haar meer dan vijftigjarige film- en muziekcarrière heeft moeten incasseren.

Playlist

De geest van Gainsbourg waart rond in de productie van Étienne Daho, de Algerijnse muzikant met wie Birkin sinds 2001 samenwerkt. Daho heeft hetzelfde roestbruine timbre als Serge, zoals ze eerder samen lieten horen in het Gainsbourg-duet ‘Mon Amour Baiser’. Op Birkins album is de knipoog naar het verleden onmiskenbaar. De stuwende bassen en de wulpse orkestratie vormen een directe link met Melody Nelson.

In het nummer ‘Max’ zingt Birkin over „mon ombre atroce”, de afschuwelijke schaduw die haar achtervolgt. Titelnummer ‘Oh! Pardon Tu Dormais…’ is een luchtige variant op de zinderende geilheid van ‘Je t’Aime… Moi Non Plus’. Pas aan het einde wordt duidelijk dat de hoofdpersoon van de samenspraak tussen twee geliefden een hond is, die niets liever wil dan slapen aan het voeteneind van het baasje.

Het chanson ‘Cigarettes’ gaat over het trauma van de dood van dochter Kate, die in december 2013 op 46-jarige leeftijd van vierhoog uit het raam viel van haar Parijse woning. Was het zelfmoord? Birkin zingt die gitzwarte gedachte van zich af. „Heeft ze het raam geopend om de rook te verdrijven? Misschien was het een ongeluk, vraiment bête.”

Birkin maakt popsongs die zo rauw en intens zijn dat Serge Gainsbourg ze niet meer voor haar had kunnen schrijven. Dit jaar wordt ze 75. Ze is er nog, deze vrouw die zich ontworstelde aan de tentakels van de man die het in het #metoo-tijdperk zwaar te verduren zou hebben gekregen.

Jane Birkin zingt over de regen die striemt in haar gezicht, de dingen van het leven, de vergankelijkheid van alles om ons heen. Ze zucht er niet meer zo onbezorgd bij als toen. Het leven is al hard genoeg.

CD pop

Oh! Pardon Tu Dormais…

is eind december verschenen bij Barclay/ Universal

(18 nummers, 62 minuten, €24,99). ●●●●●