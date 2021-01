Nelleke Noordervliet: ‘Ineens zetten we een lied in bij het wandelen’

‘Wat ik altijd doe en wat voor niks is: alle restjes opmaken, tot de laatste kruimel. Daar kijk ik dan tevreden naar: dat hebben we weer gefikst. Ik ga er heel ver in, want ik stel er eer in dat alleen verpakkingen in de vuilnis terechtkomen.

„Nou koken wij ook heel lekker, dus over het algemeen schrapen we de schaal leeg. Maar mocht er toch iets overblijven: we bewaren alles of vriezen het in. En daar maak ik dan weer wat van. In de jaren 50 was dit gedrag uit nood geboren, zo leer je het misschien aan.

„Boontjes blijven op een of andere manier het vaakst over. Sperzieboontjes. Die laten zich kennelijk moeilijk inschatten. Of ze vallen als ze op tafel staan qua smaak misschien toch een beetje tegen. Ik kleed ze wel aan, maar dan blijven ze nog over. Het lekkerste is met nootmuskaat of met Indische kruiden. Aangemaakte sperzieboontjes kunnen altijd de volgende dag in de salade.

Nelleke Noordervliet (1945) is een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers. Ze is columnist bij VPRO-OVT en Trouw en lid van de Akademie van Kunsten.

„Alles kan eigenlijk de volgende dag in de salade. Of in de soep. Daar pletter je alle restjes in, je zet de staafmixer erop en dan heb je weer wat gebrouwen. Het is niet eens zozeer uit spaarzaamheid: het is de kick om een bestemming te vinden voor dat laatste beetje, een uitdaging voor je culinaire creativiteit.

„Nu zitten we dus thuis zoals iedereen. En zoals iedereen maken wij elke dag lange wandelingen. Soms zetten we heel zachtjes een lied in, waarbij op een bepaald moment een sprongetje moet worden gemaakt. En dan springen we allebei precies tegelijk. Twee mensen van 75, huppekee, en een paar passen verder weer, en weer. We vermaken ons met de blikken van andere wandelaars.

Nog zo’n gezamenlijk genoegen is het inzetten van een lied – ook weer gelijktijdig – als in een gesprek een bepaald woord valt. Bij het woord ‘afscheid’ vallen mijn man en ik in met ‘Nou tabé dan, ik groet u, mijn mooi Amsterdam!’ uit De Jantjes. Zegt iemand dat hij zijn band moet oppompen, zingen wij het onsterfelijke lied van Eddy Christiani: ‘Mijn achterband is wel wat zacht, maar ’t geeft niet, lieve pop, spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop!’ We hebben in ons hoofd kennelijk een flink repertoire, zo’n beetje allemaal uit de jaren 50 en 60. En dan zeggen de kinderen en kleinkinderen: ‘Daar heb je ze weer!’

„Iets anders wat wij leuk vinden om te doen tijdens het wandelen – of als we op een terrasje zitten of zaten – is beroepen raden. Loopt iemand langs met een dikke gouden ketting om en een matje in zijn nek, dan is dat een cardioloog of een boswachter. Of je ziet een intens keurige man, die is misschien hoofd van de belastingtechnische afdeling van het waterleidingbedrijf, met als hobby snuff-filmskijken. Ik heb altijd de neiging om te vragen of we het goed hebben, maar ja… We beheersen ons.

„Raden naar de conversatie in restaurants is ook leuk. Peter en ik doen alsof we weten wat er een paar tafeltjes verder wordt gezegd en spelen dat dan uit. Daar krijg je mooie dialoogjes van.

„Ja, je kunt nergens heen, maar zo amuseren we ons, met elkaar. We zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd, of verhip, al dít jaar september! We gaan al ons hele leven ieder onze eigen gang, ieder zit in zijn eigen kamer te werken. Dus we zitten elkaar heus niet de hele dag aan te kijken van wie zegt er eens wat, maar tijdens het avondeten en wandelen amuseren we elkaar.”