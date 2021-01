Hof bevestigt schorsing ouderlijk gezag 15-jarig meisje met anorexia

De ouders van een 15-jarig meisje met een eetstoornis zijn door het hof geschorst van het ouderlijk gezag. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden woensdag in hoger beroep bepaald.

De zaak van het meisje kwam voor de rechter omdat zij de dwangvoeding die zij kreeg niet langer wilde, en de voorkeur gaf aan een andere behandeling. De vraag was of zij wilsbekwaam was. Doordat haar gescheiden ouders van mening verschilden over de behandeling en bovendien geen contact meer met elkaar hadden, liep haar behandeling vertraging op terwijl haar ziekte zijn tol eiste. Over de dwangvoeding deed de rechter geen uitspraak, dat wordt aan de jeugdzorginstelling overgelaten die de voogdij heeft over het meisje. Door de ouderlijk gezag te schorsen, gaat het hof mee met een eerdere uitspraak van de kinderrechter.

Het meisje bevindt zich volgens het hof in een „uiterst precaire situatie”. Ze weegt nog geen 35 kilo en krijgt dwangvoeding. Het meisje zelf is het daar niet mee eens en ook tussen de ouders is onenigheid over de vorm van hulp en zorg voor het meisje. Volgens het hof is daarmee de relatie van de ouders van het meisje verbroken en is er geen enkele communicatie meer over de tiener. De ouders zijn daarmee volgens het hof niet in staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het meisje binnen afzienbare termijn te dragen. Het hof vindt daarom de schorsing van het gezag „noodzakelijk om een acute en ernstige bedreiging voor het meisje weg te nemen”.

In september 2020 schorste de kinderrechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming de ouders van het meisje met onmiddellijke ingang geschorst in de uitoefening van het ouderlijk gezag. Een jeugdzorginstelling werd belast met de voorlopige voogdij en aan die instelling werden de daarmee samenhangende bevoegdheden over de zorg van het meisje toegekend. De moeder was het daar niet mee eens en kaartte de zaak aan bij het hof.

