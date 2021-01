Halsema: complottheorieën over undercoveragenten zijn ‘bedroevend’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft uitgehaald naar „verfoeilijke” complottheorieën over undercoveragenten tijdens de uit de hand gelopen demonstratie van afgelopen zondag op het Museumplein. Woensdag haalde Halsema op een raadsvergadering berichten op sociale media aan waarin complotdenkers stelden dat deze agenten - „stillen of romeo’s” genoemd - bewust geweld uitlokten. Ze zei daar „op elke manier afstand van te nemen”.

In de berichten wordt gesuggereerd dat undercoveragenten zondag begonnen met de gewelddadigheden om de betogers te provoceren, waarna de protestactie escaleerde. Bij confrontaties tussen relschoppers en agenten raakten meerdere agenten en drie paarden gewond. De politie verrichtte 143 arrestaties. . Woensdagochtend is een 36-jarige man uit Almere aangehouden voor het trappen tegen het schild van een ME’er. Op sociale media gingen beelden rond van een vliegende trap van hem, met daarbij het gerucht dat hij een „romeo” zou zijn.

„Het is goed dat ik hier helderheid over verschaf”, zei Halsema over de complottheorieën. „Alleen al de suggestie dat politieagenten geweld uitlokken waar hun collega’s de dupe van worden en waarmee ze hun eigen eed zouden schenden, is bedroevend.” Volgens de burgemeester doen deze agenten, die geen uniform dragen, juist waarnemingen om geweldsescalaties te voorkomen. Tijdens de betoging van afgelopen zondag waren 37 undercoveragenten ter plaatse in de hoofdstad.

Nieuwe demonstratie

Halsema hekelde ook de rol van organisator Michel Reijninga. „Er is hem aangeboden om met mij te praten, maar dat voorstel heeft hij afgeslagen. Hij heeft, enigszins verhuld, opgeroepen om naar het Museumplein te komen. Dat is buitengewoon jammer.” Reijninga heeft aangekondigd zondag weer naar het Museumplein te gaan. Ook actiegroep Viruswaarheid heeft daartoe opgeroepen. Halsema gaf aan dat de gemeente nog geen demonstratieverzoek heeft ontvangen. Ze zei met het Openbaar Ministerie en politie te overleggen over mogelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld preventief fouilleren.

Bij de demonstratie tegen het coronabeleid waren volgens Halsema zeker 2.500 betogers op de been. Zij kwamen tegen de regels in naar het Museumplein, terwijl de gemeente toestemming had gegeven voor een demonstratie in het Westerpark. De betoging liep flink uit de hand. Er moest een waterkanon aan te pas komen om de menigte tot bedaren te brengen. De gewelddadige relschoppers hadden het niet alleen voorzien op agenten, maar ook op politiepaarden. Drie dieren zijn op het hoofd geslagen met zogeheten ploertendoders; één van de paarden werd vier keer geraakt door het wapen, aldus de burgemeester. De totale politie-inzet heeft een half miljoen euro gekost, zo liet Halsema weten.

