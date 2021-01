Gevangen Navalny slaat terug met onthulling over ‘Poetins paleis’

De Russische autoriteiten mogen Aleksej Navalny veilig in een cel hebben weggeborgen, dat weerhield de oppositiepoliticus er dinsdag niet van met nieuwe stunt te komen. Twee dagen na zijn terugkeer in Rusland en zijn veroordeling tot dertig dagen cel, publiceerde zijn anticorruptiefonds FBK een twee uur durende documentaire over een gigantisch paleis aan de Zwarte Zee dat toebehoort aan president Poetin. Het in goud en weelde gedrenkte gebouw beschikt over een zwembad, een casino, eetgelegenheden en een theater. In het begeleidende onderzoeksverhaal staan interieurfoto's, geconstrueerd op basis van andere informatie.

Het complex, gelegen op een spectaculaire klif aan de Gelendzjik-baai in Krasnodar, meet 68 hectare en biedt verder plaats aan een helikopterplatform, een ijsbaan, een kerk, een amfitheater, een wijngaard en een theehuis met een oppervlakte van 2.500 vierkante meter, evenals een brug van 80 meter. Om naar het strand af te dalen, is in de rotsen een speciale tunnel aangelegd.

Lees ook ‘Navalny zit in de cel, maar is terug’

De waarde van het complex wordt geschat op ruim 1 miljard euro (100 miljard roebel). Het complex is in handen van een bedrijf dat in verband wordt gebracht met een neef van Poetin. De financiering van het complex zou tot stand gekomen zijn met hulp van oligarchen uit de kring van Poetin. De omliggende bufferzone zou in handen zijn van geheime dienst FSB. Video en artikel gaan uitgebreid in op de herkomst van het geld.

„Dit is de best bewaakte plek in Rusland, in feite een staat binnen een staat. Het is Poetins grootste geheim, en wordt beschermd door honderden, zelfs duizenden mensen – van onbekende bewakers, tuiniers en bouwlieden tot de rijkste en beroemdste mensen in Rusland”, zegt Navalny in de YouTube-video. Ondanks de strenge beveiliging slaagde Navalny’s team erin het terrein met een bootje vanaf zee te naderen en met een drone beelden te schieten van het complex.

Demonstratie

Het is niet voor het eerst dat het optrekje in het nieuws komt. Al in 2010 klapte een bij de bouw betrokken zakenman erover uit de school. Daarop ontstond een schandaal en het terrein zou worden verkocht om dienst te doen als hotel. Die verkoop was fictief, zo blijkt nu, en het paleis werd verder gereed gemaakt. Maar de constructie werd geplaagd door schimmel, werd ontmanteld en voor miljarden roebels opnieuw ingericht.

De documentaire, de eerste waarin president Poetin zelf direct wordt aangevallen, komt uit op een belangrijk moment: vier dagen voor een grote demonstratie aanstaande zaterdag, waartoe Navalny vlak voor zijn detentie opriep. Ook in de video, die al miljoenen keren is bekeken, roept Navalny zijn medestanders in heel Rusland op de straat op te gaan, ondanks een verbod van de autoriteiten.

Navalny keerde zondag met veel tamtam terug uit Duitsland waar hij herstelde van een vergiftiging met novitsjok. Eind deze maand vindt er een rechtszaak tegen hem plaats waarin hij mogelijk tot een jarenlange celstraf wordt veroordeeld.