Flatgebouw in Madrid deels ingestort door grote explosie, zeker 2 doden

In het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid zijn woensdagmiddag zeker twee mensen omgekomen bij een grote explosie in een flatgebouw. Dat heeft burgemeester José Luiz Martínez Almeida bekendgemaakt, melden Spaanse media. Volgens de eerste berichten zijn zeker drie van de zeven etages van het pand verwoest, ook woedt momenteel nog brand in het gebouw.

De oorzaak voor de explosie is nog onbekend; volgens de krant El Diario gaat het mogelijk om een gaslek. Volgens omwonenden klonk bij de explosie een enorme knal.

El País meldt dat bewoners van een nabijgelegen verpleeghuis zijn geëvacueerd naar een hotel verderop in de straat. Op beelden op sociale media is te zien dat de straat gevuld is met stof en brokstukken.