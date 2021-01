Lekker even doen alsof je een hondje bent

Vorige week ging het hier over parafilie, volgens de GGZ-definitie „een atypische seksuele interesse in of voorkeur voor bepaalde activiteiten of bepaalde erotische doelen of objecten”. Fetisjisme is er een voorbeeld van, en hardcore BDSM.

Naar aanleiding van die rubriek meldde zich een 26-jarige man* die dol is op ‘puppy play’, een vorm van bdsm die in opmars is, met name, schrijft hij, onder „homoseksuele jongens onder de dertig”, en die „in een notendop een rollenspel is waarbij de onderdanige de rol van hond (puppy) aanneemt.” Puppy play is relatief nieuw. In ABC van perversies, een boek uit 2009 van oud-docent homostudies Gert Hekma, is het niet opgenomen, terwijl daar verder ogenschijnlijk elke denkbare seksuele voorkeur in wordt beschreven, tot brandnetelseks en ophiodicisme (het inbrengen van een slang) aan toe.

Op zijn Instagram-account poseert Pup Kodi, zoals de puppynaam van de 26-jarige luidt, met een neopreen masker met hondensnuit en -oortjes, en in een kort latex broekje en een strak latex shirtje of een tuigje. Op zijn rechterschouder heeft hij een afdruk van een hondenpoot laten tatoeëren. Op een foto zit hij gezellig met een andere ‘puppy’ in bed, de open Ikea-kast achter hen is gevuld met pluchen hondjes.

De dominante partij bij puppy play heet handler, trainer, owner, sir of puppysitter. Die kan puppy’s bijvoorbeeld africhten, ze uitlaten, laten opzitten en pootjes laten geven. Wat Pup Kodi, die ook andere vormen van bdsm heeft uitgeprobeerd, aanspreekt in puppy play is dat het het bdsm-spel „iets luchtiger” maakt. „Zo kun je onderdanig zijn zonder dat het meteen zo zwaar en serieus wordt als bij de traditionele meester-slaafrelatie.”

Achter tennisballen aan rennen

Er zijn ook liefhebbers, schrijft hij, „die vooral het onschuldige aspect aantrekkelijk vinden, zoals achter tennisballen aan rennen, knuffelen en op een hoop slapen, en er zijn puppy-events waarbij seksuele handelingen verboden zijn. Die worden dus puur georganiseerd om leuk te kunnen socializen in je sexy puppy-gear, en zijn minder eng voor beginnelingen.” Pup Kodi is altijd fan geweest van latex, maar latex alleen brengt hem niet de voldoening die het zijn van een latex puppy hem geeft. „Escapisme is een belangrijk aspect: even de menselijke wereld vergeten, verstand op nul en hondje zijn.”

Pup Ricky* (37), eveneens een homoseksuele man, ging vroeger naar leerfeesten, maar vond die eenzijdig. „Er zijn daar zulke strenge voorschriften voor outfits, het enige waarmee je je kunt onderscheiden is bij wijze van spreken een streepje op een leren jack.” Bij puppy play is alles mogelijk: trainers, handlers en andere dominanten lopen soms helemaal in leer of latex, maar kunnen ook in spijkerbroek. Hijzelf draagt altijd een neopreen puppymasker, met een neopreen T-shirt en een broek, dan wel een kort sportbroekje, een halsband, een tuigje en legerkistjes. Voor echte seksfeesten heeft hij een buttplug met hondenstaart.

Ook de rolverdeling is minder strak dan in de leerwereld, volgens Pup Ricky: ook puppy’s kunnen dominant zijn. Dat vindt hij prettig, omdat hij graag afwisselend onderdanig en dominant is. Bij evenementen waar het niet om seks draait, zoals de Bark & play-middagen in Nijmegen, zijn ook vrouwen aanwezig, al zijn die in de minderheid. Of ze van mannen houden, en of er ook heteroseksuele mannen komen, weet hij niet. „Geaardheid is minder belangrijk dan het spel.”

Voor Pup Ricky is het spelen zeker zo belangrijk als de seksuele kant van puppy play. „Weet je nog hoe je als kind urenlang buitenspeelde en daar zo in opging dat je moeder een paar keer moest roepen dat het eten klaar was? Zo was het toen ik anderhalf jaar geleden de eerste keer op Bark & play was.”

*(Echte) namen zijn op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

Meepraten? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl