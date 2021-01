Dus dus dus

Ik wandelde door Betondorp, mijn oude buurt in Amsterdam. Ik had sinds de verhuizing naar het dorp vaak heimwee gevoeld, maar nu ik er was, voelde ik aan alles dat het niet per se leuker was om hier opgehokt te zitten. Buurtwinkel Oosterwaal was gesloten. Eigenaar Marcel had het aan zijn grote hart.

Hij had zijn zaak, de goodwill, niet kunnen doorverkopen aan een nieuwe eigenaar omdat ‘de woningbouw’ veel meer huur wilde gaan vragen. Dit hoorde ik van een oud-buurtgenoot die nog nooit van d’r leven iets positiefs had gezegd over de woningbouw. Ze ging er even speciaal voor staan.

„Dan heb je een leven lang hard gewerkt”, zei ze over Marcel, „en dan pakken ze je je pensioentje af. De kolerelijers.”

Kolerelijers, mooi woord.

Ze blies het me vanaf anderhalve meter nog een keer vertraagd toe.

„Ko-le-re-lij-ers.”

Ik vroeg of iedereen zijn bonnetje wel had betaald.

Er hingen in buurtsuper Oosterwaal rondom de kassa hele plukken bonnen van nog niet betaalde boodschappen. Als die allemaal betaald zouden worden had Marcel alsnog een pensioen.

„Nou ikke niet”, zei ze. „En ik denk de anderen ook niet.”

Meteen eroverheen ratelen, meteen de jij-bak.

„We zitten in een pandemie, toch? Ga jij je goeie geld dan wegbrengen? Dat doet toch niemand? Tenminste hier niet. Misschien bij jou, in Yuppendam.”

Ik zei dat Wormer beslist geen Yuppendam was, maar dat ik de zogenaamde solidariteit in volkswijken in de praktijk zo vond tegenvallen.

„Jullie zijn zo openlijk asociaal, het is altijd ikke-ikke-ikke…”

Zo had ze er nog niet tegenaan gekeken.

Er passeerde nog een Betondorper.

„Hij zegt dat we zo lekker asociaal zijn”, riep ze.

Antwoord: „Moet hij zeggen, hij komt toch ook niets brengen…”

Ze sloot het gesprek af met de mededeling dat het in Betondorp wel meeviel met corona, ze wist maar van één dode. Een man van 63.

„Maar hij had drie jaar geleden ook al zuurstof nodig. Dus.”

Dus het viel wel mee.

Dus wat een gelul allemaal.

Dus waar hebben we het over?

Dus – dus – dus.

Terug in Wormer werd ik vriendelijk gegroet.

Ik zwaaide terug.

Misschien waren de mensen hier toch wel vriendelijker, socialer en aangepaster. Ze ondergingen alle beperkingen zonder morren, alsof ze er zelf geen last van hebben. Je kon eigenlijk alle maatregelen wel op ze loslaten.

Ik wist opeens wat ik in het dorp het meeste miste: de onredelijkheid, het tekort, de humor.

Een ramp wil je samen ondergaan.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 januari 2021