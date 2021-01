Dit zijn de eerste dossiers op het bureau van president Biden

Een eed, een toespraak, een korte parade en dan aan het werk. Woensdag in de Amerikaanse middag – na een bizarre inauguratieplechtigheid rond het middaguur, zonder publiek en met 25.000 militairen ter bescherming – zal president Joe Biden plaatsnemen achter zijn Resolute desk in het Oval Office en begint zijn ambtsperiode. Op zijn eerste dag in het Witte Huis is de nieuwe president van plan zo’n tien decreten te tekenen, zo maakte zijn stafchef Ron Klain dit weekend bekend.

Zoals Trump in zijn eerste dagen de ene na de andere executive order tekende, zo zal ook zijn opvolger daarmee beginnen. En net zoals Trump in de eerste dagen vooral heel veel wetgeving van zijn voorganger per decreet ongedaan maakte, zo zal Biden dat ook doen. Hij heeft aangekondigd dat hij zijn land meteen op woensdag weer zal laten aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Hij zal het dragen van mondkapjes verplicht stellen op federaal grondgebied – meer een symbolische dan een ingrijpende maatregel. Ook wordt verwacht dat hij studenten meer tijd zal geven om hun studieschulden af te lossen en dat hij het moratorium op huisuitzettingen zal verlengen met het oog op de Covid-19-pandemie.

Trumps eerste decreten liepen begin 2017 direct vast in juridische procedures. Zijn beruchte inreisverbod vanuit islamitische landen, de ‘moslim ban’, werd aanvankelijk onwettig verklaard en kon pas na verschillende bijstellingen middels de hoogste rechter kracht van wet krijgen. Biden zal die maatregel op dag één schrappen. Ook het decreet waarmee president Trump transgenders verbood in militaire dienst te treden, wordt door Biden direct ongedaan gemaakt.

In de dagen erna zal Biden onder meer een veelomvattend plan voorstellen om de coronacrisis aan te pakken. In dit ‘Amerikaanse Reddingsplan’ van in totaal 1.900 miljard dollar is 400 miljard voorzien voor vaccins en tests, en voor de heropening van scholen. Hij wil de Amerikanen 100 miljoen vaccins in 100 dagen tijd toedienen – volgens een telling van persbureau Bloomberg zijn in de afgelopen 35 dagen zo’n 15,5 miljoen Amerikanen ingeënt. In dezelfde tijdspanne wil Biden in elk geval de basisscholen openen. Ter bestrijding van de economische schade door de epidemie trekt Biden 1.400 miljard uit. Daarin is opgenomen een uitkering aan alle Amerikanen van 2.000 dollar. Pikant, want dat is precies het bedrag dat president Trump voorstelde, maar waar zijn Republikeinse partijgenoten niet aan wilden.

Geen ruim mandaat

De eerste honderd dagen van een presidentschap zijn traditioneel vol grootse plannen. Het is ook de periode waarin de nieuwe president kan testen wat zijn politieke speelruimte is. Biden heeft een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en een Senaat waar zijn vicepresident zo nodig de doorslag kan geven bij een patstelling. Dat is geen ruim mandaat. Het lot van zijn ‘Amerikaans reddingsplan’ zal een van de eerste ijkpunten zijn voor Bidens effectiviteit. Het Congres had maanden onderhandelingen nodig om eind vorig jaar een pakket steunmaatregelen aan te nemen. Republikeinen aarzelden over wat zij een enorme uitgave vonden, en die besloeg ongeveer de helft van wat Biden nu voorstelt.

Een andere lakmoesproef is de souplesse waarmee Bidens kandidaten voor ministersposten en hoge ambten in de Senaat worden bekrachtigd. De eerste vijf kandidaten verschenen dinsdag al voor een Senaatscommissie. De Republikein Josh Hawley, na de bestorming van het Capitool een van de weinige Senatoren die nog altijd de verkiezing van Biden als president bleef betwisten, heeft aangekondigd dat hij van plan is de benoeming van Alejandro Mayorkas als minister voor Binnenlandse Veiligheid, te vertragen.

Migratie zal heet hangijzer zijn

Een ander presidentieel ‘vroeg’ voornemen lijkt controversiëler. Na de scherpe beperkingen die president Trump aanbracht in het migratiesysteem, wil Biden voor de naar schatting elf miljoen migranten die zonder geldige papieren in de VS verblijven, een „pad naar burgerschap” openen. Migratie is een onderwerp dat Republikeinse en Democratische kiezers diep verdeelt. Het is de laatste drie presidenten niet gelukt samenhangende wetgeving op dit gebied door het Congres te krijgen, zoals ze hadden beloofd.

Gezien de smalle marge van de Democratische meerderheid zal Biden bij al deze dossiers moeten laveren tussen de weerstand van de Republikeinen enerzijds en aan de andere kant eisen van de uiterste linkervleugel van zijn eigen partij. Daar wordt bijvoorbeeld gevraagd om een kwijtschelding van studentenschulden, in de voorverkiezingen een belangrijk programmapunt van linkse kandidaten als Elizabeth Warren en Bernie Sanders. In totaal staat voor 1.600 miljard dollar aan federale studieschulden uit. Het is de vraag of Biden een maatregel met financieel zulke grote gevolgen per decreet kan uitvaardigen.

