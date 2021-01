Wat de avondklok betekent: van het ov tot maaltijdbezorging

Postbezorging

De digitale consument kan nog steeds tot laat op de avond een pakketbezorger aan de deur krijgen. Op het thuiswinkelen zal de avondklok weinig invloed hebben: zowel in de distributiecentra als in de bezorging kan het werk op de normale manier doorgaan, zeggen postbedrijven en de webwinkelbranche.

In distributiecentra van vooral de grote webwinkels wordt dag en nacht gewerkt, waardoor er dus ook na 20.30 uur personeel over straat zal moeten. „Maar dat komt wel goed met de werkgeversverklaring”, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie Thuiswinkel.org. De sector houdt volgens hem wel rekening met een nog grotere drukte bij webwinkels. „Elke keer dat er in coronatijd maatregelen zijn afgekondigd, zag je dat effect.” Voor problemen zal dat niet zorgen, denk de woordvoerder: „In december hebben we een grote capaciteitsuitbreiding gedaan, om de drukte in die maand op te vangen.”

Als de bestelde pakketten worden verstuurd en bij postbedrijven belanden, wachten er ook geen obstakels, zeggen PostNL en DHL. Beide bedrijven bezorgen tot half tien ’s avonds, een uur na het ingaan van de avondklok dus. Ook voor hen bieden werkgeversverklaringen soelaas. „Er zal niets veranderen”, aldus een woordvoerder van DHL.

Sportbeoefening

Op sportverenigingen zal het met een avondklok nóg stiller worden. En er viel de laatste weken al zo weinig te bewegen. Sportscholen zijn dicht, wedstrijden verboden, buiten sporten mag maximaal met z’n tweeën. Daardoor waren veel activiteiten geschrapt, zegt Jaap Paulsen van voetbalbond KNVB: „Leden zeiden: zo hoeft het van ons niet, wij komen wel weer opdagen als we lekker een potje kunnen voetballen.”

Bijna de helft van de Nederlanders is minder gaan sporten tijdens de tweede lockdown, blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van NOC*NSF. De sportkoepel verwacht dat dit verder zal afnemen door een avondklok.

Veel sportclubs proberen trainingen te vervroegen, zegt Bram van der Leij van de AtletiekUnie. „Verenigingen stellen banen nu ook overdag open, maar of dat lukt hangt af van individuele vrijwilligers. Van hen wordt veel aanpassingsvermogen gevergd.” Ook tennisbond KNLTB verwacht dat activiteiten naar voren worden gehaald. „Op veel clubs werd tot 22.30 uur getennist. Mensen zullen creatiever moeten omgaan met hun tijd: door bijvoorbeeld een uurtje in de ochtend voor je werk te gaan tennissen.”

Voetbalbond KNVB vreest voor „spitsuren” tussen zes en acht uur, wanneer clubs zoveel mogelijk lessen doorgang willen laten vinden. „En dat wil je juist voorkomen: dat het druk wordt op sportcomplexen.”

Hockeyvelden worden vooral in het weekend drukker, verwacht Clarinda Sinnige van hockeybond KNHB. „In het weekend werd voorheen competitie gespeeld, maar die is door corona geschrapt. Bij een avondklok zouden de trainingen naar het weekend verplaats kunnen worden. Het wordt een hele puzzel.”

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft ook in het geval van een avondklok in de huidige frequentie rijden. Dat hebben de vervoersbedrijven afgesproken met het kabinet. Alleen in de grote steden kan de dienstverlening minder worden, afhankelijk van het passagiersaanbod.

In de grote steden kan de dienstverlening minder worden, afhankelijk van het passagiersaanbod. Vervoersbedrijven gaan passagiers niet zelf controleren op de vraag of ze de avondklok overtreden. Controleurs hebben daar de bevoegdheid niet voor en mogen er ook geen boetes voor uitdelen.

Met het kabinet is verder afgesproken dat de vervoersbedrijven financiële compensatie krijgen voor inkomstenderving als gevolg van verminderd passagiersaanbod door de avondklok. Door de coronacrisis zagen vervoersbedrijven het passagiersaanbod al teruglopen tot 20 à 30 procent van voor de coronacrisis. Daar krijgen de vervoerders nu al compensatie voor, tot 93 procent van de gederfde inkomsten.

Horeca en voedingssector

Voor de horeca betekent de avondklok „opnieuw een verslechtering”, laat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. Restaurants en cafés, die nu drie maanden gedwongen dicht zijn, kunnen hun omzetverlies nog een beetje goedmaken door maaltijden te laten bezorgen of afhalen. Die laatste optie zal nu met beperkingen te maken krijgen - sushi of een Griekse vleesschotel afhalen is immers geen geldige reden om toch naar buiten te gaan. „Voor de horeca betekent dit opnieuw een extra afname van de omzetmogelijkheid”, aldus KHN.

Een avondmaal aan huis laten brengen kan dus nog wel, aangezien pizzakoeriers en andere maaltijdbezorgers met een werkgeversverklaring ook na 20.30 uur op straat mogen zijn.

Wie liever zelf kookt maar niets meer in huis heeft, kan tot 20.15 uur in de supermarkt terecht. Na dat tijdstip sluiten alle supers in Nederland de deuren, zegt een woordvoerder van sectororganisatie CBL. „Mensen kunnen daarna nog op tijd thuiskomen.”

De vervroegde sluiting kan ervoor zorgen dat het op andere momenten drukker wordt. Premier Mark Rutte riep Nederlanders daarom woensdag bij de persconferentie op vaker in de ochtend hun boodschappen te halen, omdat het dan „wat rustiger” is. CBL is het daar helemaal mee eens. „Die oproep is nu misschien wel belangrijker dan ooit”, aldus de woordvoerder. „Ga gespreid boodschappen doen. En geef elkaar de ruimte.”

Daklozen

Blijf binnen tussen half negen ’s avonds en half vijf in de ochtend. Maar hoe doe je dat als je geen ‘binnen’ hebt? In 2019 telde het CBS bijna 40.000 dak- en thuislozen. Daartoe behoren ook mensen die begeleid wonen. Dak- en thuislozen die geen gebruik willen maken van opvang, hebben overigens geen formulier nodig om op straat te zijn, meldt het ANP.

Voor de echte daklozen geldt dat zij, ook in de winter, lang niet altijd op opvanglocaties slapen. Velen van hen leven op straat en komen sporadisch een nachtje naar de opvang. Daklozenorganisaties zijn niet van plan hen preventief op te halen, zoals ze soms wel doen bij vrieskou. „Ik denk niet dat we actief mensen van straat gaan halen”, zegt woordvoerder van het Leger des Heils Menno de Boer. In ijzige omstandigheden kan dit levensreddend zijn, maar bij een avondklok is het belang voor de dakloze „minder direct”, zegt De Boer.

Los daarvan: er is niet voor alle daklozen een bed. Volgens Esmé Wiegman, directeur van Valente, de branchevereniging voor maatschappelijke opvang, zijn er zo’n 4.000 bedden voor daklozen in de reguliere opvang. Dat wordt soms uitgebreid met noodopvang in sporthallen.

Dat de avondklok tot grote problemen voor daklozen zal leiden, lijkt onwaarschijnlijk. Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP verwacht niet dat er „strikt gehandhaafd” zal worden op daklozen tijdens de avondklok. „Wij en de politie gaan ons richten op excessen. Daklozen zullen niet hoog op de lijst staan. De aandacht zal eerder uitgaan naar illegale dansfeesten en groepjes die bij elkaar komen.”

Werkgevers-verklaring

Als je na het ingaan van de avondklok de straat op wilt, moet je minimaal één papiertje op zak hebben. Om te beginnen is er het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’. Wat precies op dit persoonlijke document moet worden ingevuld, is nog onduidelijk en zal volgens een woordvoerder van het kabinet pas bekend worden nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over de avondklok.

Mensen die voor hun werk ’s avonds of ’s nachts op straat moeten zijn, hebben naast de ‘Eigen verklaring’ ook een verklaring van hun werkgever nodig. De werkgever moet die invullen en ondertekenen. Het is verplicht om beide verklaringen mee te nemen als je van of naar het werk reist.

Elke dag een stel nieuwe verklaringen invullen zal niet nodig zijn. De formulieren bieden de mogelijkheid diverse data en tijdstippen op te geven waarop je verwacht te moeten reizen tijdens de avondklok. De verklaringen zullen te downloaden zijn op de site van de rijksoverheid. Bezit van een printer is geen vereiste, want er komen ook digitale versies. Het is nog onduidelijk of die ook op afstand ondertekend kunnen worden door de baas.

In enkele gevallen kunnen de verklaringen weg blijven. Reizigers die terugkomen uit het buitenland hoeven geen avondklokpapieren bij zich te dragen. Wie een huisdier uitlaat ook niet, zegt de woordvoerder. „We accepteren de aangelijnde hond als bewijs.”