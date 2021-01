Bidens speech was verzoenend, maar niet zonder voorwaarden

Vooraf werd alom een verzoenende toespraak verwacht. Na zijn beëdiging als 46ste president van de Verenigde Staten zou Joe Biden toch zeker de 74 miljoen kiezers van Donald Trump de hand reiken? Hij zou over eenheid spreken, over het overbruggen van de grote verschillen. Hij zou vooruit, niet achterom kijken. Hij zou de natie proberen te helen.

En dat heeft Biden ook allemaal gedaan in zijn inaugurele rede. Maar dan wel omlijst door een onverbiddelijke tuchtiging van degenen die een aanslag op de democratie pleegden in naam van hun politieke kampioen. „Tegen allen die mij niet hebben gesteund, zeg ik dit. Luister naar mij terwijl wij voortgaan. Geef rekenschap van wie ik ben, hoe mijn hart is”, zei Biden. „En als je het met me oneens blijft – het zij zo. Dat is democratie. Dat is Amerika. Het recht om vreedzaam van mening te verschillen. Binnen de kaders van onze republiek is dat misschien wel de grootste kracht van dit land. Maar luister goed: meningsverschillen mogen niet tot onenigheid leiden.”

Onze geschiedenis is een voortdurend gevecht geweest tussen het Amerikaanse ideaal dat we allen als gelijken zijn geschapen en de harde, lelijke waarheid dat racisme, angst, demonisering ons lange tijd hebben verscheurd. Biden heeft zich geprofileerd als bruggenbouwer tussen bevolkingsgroepen die niet met elkaar overweg kunnen. Deze zin is de begrenzing van de mate waarin Amerikanen met hun president van mening kunnen verschillen voordat hij ze als ,,tegenstanders” en niet als ,,buren” beschouwt.

Biden was misschien minder expliciet dan zijn voorganger, die in 2017 „de elite” tegenover „het volk” plaatste. Maar ook de nieuwe president bracht in zijn toespraak een onderscheid aan, en wel tussen „het Amerikaanse ideaal dat we allen als gelijken zijn geschapen” en „de harde, lelijke waarheid dat racisme, angst, demonisering ons lange tijd hebben verscheurd”. De opkomst van „politiek extremisme, wit racisme en binnenlands terrorisme”, zei Biden, „moeten we tegemoet treden en zullen we overwinnen”.

Gedrag buiten de orde

Hij vermeed daarbij zorgvuldig formuleringen die direct naar bepaalde mensen of groepen verwezen, en hield het bij begrippen („angst, wrok, haat, extremisme, wetteloosheid, geweld”) waarmee hij gedrag buiten de orde plaatste. Maar de goede verstaanders wisten wie er werden aangesproken.

Precies veertien dagen na de bestorming van het Capitool door duizenden Trump-aanhangers, in een mislukte poging om met geweld een tweede termijn voor Trump af te dwingen, verwezen alle sprekers tijdens de inauguratie naar deze „aanslag op de democratie”. Zo werd de plechtigheid woensdag op dezelfde plaats ook een demonstratie van de kracht van Amerika’s instituties.

Ondanks de scherpe veiligheidsmaatregelen, ondanks de beperkingen wegens Covid-19, was het een betrekkelijk normale machtsoverdracht zoals die in ruim twee eeuwen Amerikaanse geschiedenis steeds kon plaatsvinden. Met vlagvertoon, het volkslied (door een nerveuze Lady Gaga), een gedicht van de ‘inaugurele dichter’, de jonge en indrukwekkende Amanda Gorman, en een zegening.

Met voormalige presidenten van beide partijen, Clinton, Bush en Obama (Carter kon niet komen in verband met zijn gezondheid). Met Congresleden van beide partijen present, inclusief Senatoren als Ted Cruz en Josh Hawley, die nog altijd volhouden dat de uitslag van de verkiezingen niet had mogen worden bekrachtigd omdat er (valse) verklaringen over fraude zijn gedaan.

Lady Gaga voor aanvang van het Amerikaanse volkslied, dat zij zong. Foto Saul Loeb/AFP

Voor die categorie Amerikanen was Biden het strengst in zijn toespraak, degenen die vasthouden aan de leugen dat niet Biden maar Trump de verkiezingen heeft gewonnen – het is een leugen die nu oud-president Trump nog steeds koestert.

„Folks”, zei de zelfs nu nog familiaire Biden. „Dit is een tijd van beproeving. We zien een aanval op de democratie en op de waarheid.” Het begrip ‘waarheid’ kwam vijf keer terug in zijn toespraak, alleen de termen ‘democratie’ en ‘eenheid’ vielen vaker. „De afgelopen weken en maanden hebben ons een pijnlijke les geleerd. Er is waarheid en er zijn leugens, leugens die worden verteld omwille van macht en winst.”

Helikopter

Tenzij die laatste zin als een omfloerste verwijzing naar Donald Trump moet worden opgevat, maakte Biden geen woord vuil aan zijn voorganger. Waar eerdere presidenten, ook Trump in 2017, in hun toespraak steevast een beleefd buiginkje maakten naar hun voorganger, zei Biden niets. Hij bedankte „mijn voorgangers van beide partijen voor hun aanwezigheid hier vandaag”.

Dat was Trump niet. In zijn laatste uren als president had hij diezelfde woensdag even na achten ’s ochtends vanuit het Witte Huis de helikopter genomen naar een nabijgelegen vliegbasis.

Daar hield hij een korte toespraak voordat hij aan boord ging van een vliegtuig dat hem en zijn hele familie naar Florida bracht. Trump noemde Biden in zijn speechje overigens evenmin. Mike Pence was de hoogste vertegenwoordiger van de vorige regering bij de inauguratie.

Toch hing de schaduw van Trump over Bidens hele rede. In de nadrukkelijk aandacht voor de leugens die bezit hebben genomen van het politieke discours. In de verzekering aan de internationale gemeenschap dat Biden „onze bondgenootschappen zal herstellen en ons weer met de wereld zal verbinden”.

Foto Andrew Harnik/EPA

En in de trits die Biden uitsprak: „Hoop, geen angst. Eenheid, geen verdeeldheid. Licht, geen duisternis.” Alle tegenstellingen heeft Biden eerder gebruikt om het verschil tussen hem en zijn voorganger te onderstrepen.

Zoals Trump in zijn rede „de vergeten mannen en vrouwen van dit land” aansprak en beloofde voor hen te vechten, zo adresseerde Biden diezelfde blue collar workers, de arbeidersklasse, ooit een hoeksteen van de Democratische Partij maar in 2016 verrassend massaal overgestapt naar Republikein Trump. ,,Ze liggen in bed, piekerend: kan ik mijn zorgverzekering houden, kan ik mijn hypotheek betalen? Ze denken aan hun gezin, wat er op hen afkomt. Ik beloof u, ik snap het”, zo verzekerde Biden hen.

Maar het is geen ongeclausuleerde belofte. Het antwoord op die problemen mag volgens Biden niet worden gezocht in de loopgraven van „vijandige facties, in wantrouwen van wie niet op jou lijkt, of een andere religie belijdt, of zijn nieuws van een andere bron krijgt dan jij”. Biden riep zijn landgenoten op deze „uncivil war” te beëindigen, een begrip dat zowel naar ‘burgeroorlog’ als ‘onfatsoen’ verwijst. „We komen er wel uit als we onze harten openen in plaats van te verharden.”

Biden, die campagne voerde rond het thema ‘ongelijkheid’, stond stil bij de vooruitgang die de VS heeft gemaakt op het gebied van sociale emancipatie. Hij refereerde aan de vrouwen die 108 jaar geleden tijdens de inauguratie van president Woodrow Wilson demonstreerden voor het kiesrecht. „En vandaag zien we de eerste vrouw in de Amerikaanse geschiedenis die vice-president wordt, Kamala Harris. Vertel mij niet dat er niets verandert.”

Kamala Harris wordt door rechter Sonia Sotomayor beëdigd als de 49ste Amerikaanse vicepresident. Foto Patrick Semansky/Reuters

Biden stipte de grote crises aan waar hij en zijn landgenoten voorstaan: de klimaatverandering, structurele ongelijkheid („de droom van gerechtigheid voor iedereen zal niet langer worden uitgesteld”, zei hij, een serieuze belofte), de economische neergang en de pandemie. Biden bad voor de 400.000 dodelijke slachtoffers die het Covid-19-virus inmiddels in de VS heeft gemaakt.

Hij waarschuwde voor deze „winter van gevaar” waarin het virus nog rond raast. Maar ook citeerde de tweede katholieke president in de Amerikaanse geschiedenis de Bijbel: „Huil maar, je zult een nacht worden beproefd, maar geluk komt in de ochtend.”