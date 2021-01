De ‘sleepnetwet’ is alweer verouderd

En weer staat de ‘sleepnetwet’ ter discussie. In 2017 leidde de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) over het grootschalig tappen van telefoonverkeer en internet tot een heftig maatschappelijk debat, dat uitmondde in een raadgevend referendum: het laatste dat in Nederland werd gehouden. Nog geen vier jaar later blijken dilemma’s van toen over big data en privacy van burgers onverminderd actueel.

In de afgelopen jaren is de discussie over de nieuwe wet niet in het openbaar, maar binnen de overheid gevoerd: tussen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD en hun twee toezichthouders, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

In een lijvige evaluatie van de toch niet zo oude WIV 2017, die woensdag verscheen, spreekt een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig topdiplomaat Renée Jones-Bos van „frictie”. Tijdens een toelichting op het rapport wilde de voormalige ambassadeur in Washington en Moskou niet te veel nadruk leggen op de onderlinge conflicten: „In ieder systeem zit een bepaalde spanning en dat hoort er ook bij”, aldus Jones-Bos.

Minder diplomatiek

Wie recente rapporten van de CTIVD doorleest, stuit echter op minder diplomatieke taal. In een toezichtsrapport van afgelopen augustus constateert de toezichthouder dat in anderhalf jaar tijd de AIVD drie maal een operatie heeft doorgezet terwijl de waakhond TIB die had afgewezen. „Onrechtmatig”, constateerde de CTIVD in haar rapport, in gecursiveerde tekst.

Wie dacht dat dit slaat op het ‘ongericht’ tappen van internetkabels, heeft het niet goed begrepen. Hoewel de WIV 2017 in het leven is geroepen om de inlichtingendiensten AIVD en MIVD juist die bevoegdheid te geven, is er sinds de aanname van de wet nog geen sleepnet uitgegooid. De TIB wees verschillende plannen van de AIVD af, omdat ze „disproportioneel” zouden zijn (lees: omdat er teveel data van onschuldige burgers werden verzameld). Bovendien waren er technische problemen met het plaatsen van de taps op het internet – het duurde tot einde 2019 voor de benodigde apparatuur bij een provider operationeel was.

Maar terwijl de discussie in 2017 ging over ‘ongericht’ tappen van internetverbindingen, bleef een andere manier om grote hoeveelheden data op te zuigen onderbelicht. In de afgelopen jaren zijn computerhacks een zeer succesvol middel gebleken van Nederlandse diensten. Daarbij gaat het niet om het hacken van één computer, maar om het inbreken in netwerken waarbij enorme hoeveelheden data kunnen worden binnengehaald – de CTIVD spreekt in een voorbeeld over gegevens van ruim honderd miljoen mensen. Zeer nuttig: door het hacken van een telefoonprovider kon de AIVD Nederlandse jihadstrijders volgen van Nederland tot Syrië, zo beschrijft de commissie Jones-Bos.

Een ander voorbeeld: doordat de militaire inlichtingendienst MIVD beschikte over bulkdata (misschien van een Russische telecomprovider) konden vier Russische spionnen die in 2018 probeerden het netwerk van de de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te hacken vanaf een parkeerplaats in Den Haag, in de kraag worden gevat.

Het ‘operationele belang’ van het verzamelen van big data staat niet ter discussie. Datzelfde geldt voor de schendingen van de privacy – uw belgegevens staan misschien ook op een harde schijf van de AIVD. De commissie Jones-Bos heeft geprobeerd een uitweg te vinden uit dit woud van dilemma’s: soms door strengere eisen voor te schrijven (zoals voor het bewerken van gehackte data), soms ook door de bevoegdheden van de toezichthouder in te perken – want er moeten tenslotte ook terroristen worden opgespoord.

Volgens de commissie moet de toetsing van de TIB zich voortaan beperken tot de manier waarop bulkdata worden bínnengehaald, en niet tot de manier waarop die verwérkt worden. Volgens de commissie is het ook een goed idee dat de geheime diensten en toezichthouders geschillen kunnen voorleggen aan een rechter.

Dat klonk alleszins redelijk, maar de toezichthouders waren het er niet mee eens. De TIB en de CTIVD reageerden woensdag zeer afwijzend. De belangen van de diensten en de fundamentele rechten van burgers zijn in het evaluatierapport „niet in balans”, zo meldde de CTIVD in een persbericht.

Zelfs de specialisten verschillen dus van mening over hoe om te gaan met big data. Het woord is nu aan de generalisten: de nieuw gekozen Tweede Kamer en kabinet.

Met medewerking van Rik Wassens