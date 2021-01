Joppe van Baar (25) is over een paar weken klaar met zijn stage bij de Amsterdamse chocoladeproducent Chocolatemakers. En ze hebben hem al een baan aangeboden. Op quality assurance. Daar zit nu nog niemand. „Het bedrijf wil uitbreiden naar het buitenland, en moet daarvoor allemaal certificaten regelen: is het papier van de wikkel wel geschikt om chocola in te verpakken? Zijn de repen écht glutenvrij? Dat zoek ik voor ze uit”, vertelt Van Baar.

„Dat is echt hartstikke leuk”, zegt hij enthousiast. „Je moet als voedselproducent strikt volgens de regels werken, en daar kan ik ze, door mijn opleiding Food, commerce & technology, goed bij helpen.”

Gelukkig mag hij ondanks corona vijf dagen in de week op kantoor komen. Dat heeft meer voordelen dan alleen gezelligheid: „De chocola moet ook af en toe geproefd worden.”