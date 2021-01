Ministerie haalde vorig jaar 50.000 gestrande reizigers terug

Ruim 50.000 gestrande reizigers zijn in het afgelopen jaar gerepatrieerd met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij zaten vast in het buitenland omdat veel landen hun grenzen vanwege de coronapandemie hadden gesloten. Demissionair Buitenlandminister Stef Blok (VVD) noemt de grootschalige repatriëring, beschreven in de dinsdagavond gepubliceerde consulaire cijfers 2020, „een ongekende operatie”.

De bewindsman is de reisbranche naar eigen zeggen zeer dankbaar voor de „enorme inspanning die ze hebben geleverd om al deze mensen weer veilig thuis te brengen”. Naast de repatriëring verleende het ministerie afgelopen jaar tevens bijstaand aan ruim 4.200 Nederlanders die in „een acute noodsituatie” verkeerden in het buitenland, 36 procent vaker dan het jaar daarvoor. Daarbij moet worden gedacht aan bemiddeling bij een ambassade of consulaat of het bieden van financieel advies. De meeste Nederlanders werden teruggehaald uit de niet-EU-landen Marokko, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

In juni gaf demissionair premier Mark Rutte (VVD) aan niet meer te gaan repatriëren, nadat het ministerie dat in de maanden daarvoor wel had gedaan. „Je weet nu dat er risico’s zijn als je gaat reizen”, aldus Rutte. „Ja dan zal je dus veilig moeten zien terug te komen.” Hoeveel Nederlandse reizigers na die dag nog zijn gerepatrieerd, is niet bekend.

Net als in het begin van de coronacrisis, raadt het kabinet ook nu af vakanties in het buitenland te maken. Heel de wereld heeft een zogeheten oranje reisadvies, met uitzondering van een aantal landen waar een rood advies geldt. Een oranje reisadvies betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen, zoals voor een vakantie, worden afgeraden. Minister Blok weet nog niet wanneer weer vakanties weer kunnen worden gemaakt. Hij zegt „achter de schermen” te werken aan mogelijkheden voor „coronaproof” vakanties.