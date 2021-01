Chinese miljardair Jack Ma spreekt in video na maanden afwezigheid

Jack Ma, de Chinese miljardair en oprichter van Alibaba, is woensdag voor het eerst sinds oktober weer in het openbaar verschenen. In een 50 seconden durende video spreekt de voormalig docent Engels een groep leerkrachten toe. Ma verdween van de radar nadat hij eind oktober in een toespraak openlijk kritiek had geleverd op de Chinese overheid. Het is nog altijd onduidelijk waar hij zich de afgelopen maanden bevond.

Alibaba heeft aan internationale persbureaus bevestigd dat Ma woensdag deelnam aan een online bijeenkomst voor leerkrachten op het platteland, als onderdeel van zijn liefdadigheidsinstelling. Daarin spreekt hij vanuit een kamer met grijze muren, maar het is niet duidelijk waar hij precies is. Ma prijst in de video „de inspanningen van het communistische regime om extreme armoede uit te bannen” en zegt „vastbesloten te zijn het onderwijs en het algemeen belang te dienen”. Nadat bekend werd dat Ma zich weer had vertoond, steeg de waarde van de aandelen van Alibaba, een in Hongkong genoteerd bedrijf, met meer dan 10 procent. Die was tijdens Ma’s afwezigheid flink ingezakt.

Ma gaf op 24 oktober een toespraak tijdens een bijeenkomst in Shanghai, waarbij de top van de Chinese toezichthouders aanwezig was. Daarin uitte hij kritiek op het financiële beleid: „China’s financiële sector heeft eigenlijk geen systeem” - commentaar dat hem een dagvaarding opleverde. Ook verbood de regering de gigantische beursintroductie van Ant Groep, de dochteronderneming van Alibaba voor online betalingen, op de markten van Shanghai en Hongkong. Daar bovenop opende de mededingingsautoriteit een onderzoek naar de mogelijke monopoliepositie van Alibaba. Jack Ma trok zich in 2019 terug als bestuursvoorzitter van het bedrijf, maar hij blijft grootaandeelhouder.

