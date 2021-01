China legt sancties op aan Pompeo en 27 andere Amerikanen

China heeft woensdag economische sancties opgelegd aan de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en 27 andere medewerkers van de voormalige regering van ex-president Donald Trump, meldt persbureau AFP. Op de lijst prijken naast Pompeo bekende namen als die van ex-Veiligheidsadviseur John Bolton, voormalig strateeg Steve Bannon en Alex Azar - tot enkele uren geleden minister van Volksgezondheid.

Volgens Beijing hebben deze Amerikanen zich schuldig gemaakt aan „krankzinnige acties” die „schade hebben berokkend aan de interne aangelegenheden van China”. Het land heeft niet gespecificeerd wie wat fout zou hebben gedaan. Wel is duidelijk dat de 28 voormalig regeringsmedewerkers en hun naaste familie voorlopig China niet inkomen. Ook mogen zij geen handel meer drijven met het land.

De actie volgt enkele uren na de beëdiging van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Onder Trump is de relatie tussen de VS en China flink bekoeld geraakt. Niet alleen voerden de twee landen een felle handelsoorlog, ook heeft de voormalige Amerikaanse regering het land formeel beschuldigd van genocide op de Oeigoerse minderheid in Xinjiang en wilde zij Taiwan bezoeken. De vraag is hoe de relatie er onder Biden uit zal zien - experts gaan er niet vanuit dat hij het Amerikaanse vijandschap tegenover het land zomaar zal laten varen.

