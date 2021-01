Burgemeesters noemen avondklok zware en indringende maatregel

Er zijn een paar uitgesproken voorstanders van een avondklok. Maar de meeste burgemeesters noemen het „een paardenmiddel”. „Het vraagt nóg meer van ons allemaal”, zegt bijvoorbeeld Hein van der Loo, burgemeester van Zwijndrecht (CDA). Hij noemt de avondklok „heel pittig”. „Iedereen moet zijn boodschappen nog beter inplannen, we kunnen nog minder dan we al konden.” Maar hij gelooft in de veerkracht van de samenleving. Hij zegt: „Zet dit middel in als investering om perspectief te krijgen.”

De twijfel die dinsdagavond al te horen was bij de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s, zijn ook bij andere burgemeesters te horen. Over de proportionaliteit, de impact op inwoners, en de handhaving. Zij vragen, zoals ook de voorzitters, om een stevige onderbouwing.

Zo is Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo (VVD) „benieuwd naar de effectiviteit van de maatregel”. Hij noemt het „niet onbegrijpelijk” dat mensen elkaar willen zien en ontmoeten. Maar „de overheid kan niet ‘achter de voordeur’ gaan controleren hoeveel mensen er bij elkaar zijn en dat moeten we ook niet willen. Een avondklok kán een instrument zijn om een deel van het sociale verkeer te remmen.”

Marjan van Kampen, burgemeester van Schagen (VVD) wijst specifiek op winterse omstandigheden. „Er zijn weinig mensen op straat met kou en regen. We hopen dat we het virus in de klauwen krijgen, maar welk instrument heb je nog als dat niet lukt en het langer licht is?” En ze wijst op de handhaving: in Schagen is het aantal handhavers al met drie uitgebreid tot zeven, die ook andere taken hebben.

Haken en ogen

Handhaving baart ook anderen zorgen. Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer (VVD) ziet „haken en ogen”. In zijn gemeente werken de handhavers doordeweeks tot half twaalf ’s avonds en zullen werktijden moeten veranderen. Cornelis Visser, burgemeester van Katwijk (CDA), ziet dat er „vermoeidheid” optreedt, ook onder ouderen, en dat de boa’s dat merken. In het dorp ontstond „veel discussie” nadat zeven ouderen op de boulevard waren beboet omdat ze te dicht bij elkaar stonden.

Lees ook: ‘Je kan niet alles op de schouders van de boa leggen’

Van Kampen zegt dat de meeste Schagenaren zich „fantastisch aan de regels” houden, in Den Haag ziet burgemeester Jan van Zanen (VVD) dat „de meesten” dat doen. Hij zal optreden tegen degenen die dat niet doen, maar waarschuwt ook dat hij niet op elke hoek een agent kan zetten. Van der Loo doet een oproep om het „niet op handhaving te laten aankomen.”