ASML overtreft eigen verwachtingen

In het tumultueuze jaar 2020 heeft chipmachinefabrikant ASML alle verwachtingen overtroffen – inclusief die van het hightechbedrijf zelf.

Met name in het laatste kwartaal van 2020 investeerden chipmakers veel in extra capaciteit voor processors en geheugenchips. Daarvoor hebben ze de lithografiemachines uit Veldhoven nodig.

ASML, marktleider in lithografie, haalde een jaaromzet van 14 miljard euro, met een nettowinst van 3,6 miljard euro. In 2021 verwacht ASML opnieuw records te breken: dubbele groeicijfers en een omzet van 15,7 miljard. Wellicht meer, als de geopolitieke spanningen tussen China en de VS ‘post-Trump’ niet toenemen.

De jaarresultaten van ASML vormen het weerbericht van de chipindustrie. De coronacrisis doet niets af aan de trend op de lange termijn, legde topman Peter Wennink woensdag uit tijdens een persconferentie via video. De „honger” naar meer rekenkracht, dataopslag en datacommunicatie groeit, voortgedreven door de voortdurende schaalverkleining en grotere efficiency bij de fabricage van chips.

De lithografiemachines van ASML projecteren met grote nauwkeurigheid patronen van het chipontwerp. Dat gaat met de precisie van enkele nanometers (miljoenste van een millimeter), een samenspel van laserlicht, lenzen en mechatronisch vernuft.

Met ASML’s nieuwe EUV-technologie, (extreme ultraviolet als lichtbron) kunnen de meest geavanceerde chips in grote volumes gemaakt worden. EUV-machines spelen nu nog vooral een rol bij de productie van de krachtigste processoren.

EUV mag dan het neusje van de zalm zijn - vandaar dat de Amerikanen willen voorkomen dat de techniek in Chinese handen valt – er is ook veel vraag naar lithografiemachines die chips produceren voor minder veeleisende toepassingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ‘slimme’ apparaten met een internetaansluiting of computers en sensoren voor auto’s. In het vierde kwartaal zag ASML een opleving van de meer gangbare Deep UV technologie (DUV). Deze machines kosten minder, maar leveren ASML wel meer marge op.

De chipindustrie is bezig aan een inhaalrace. Aanvankelijke voorzichtigheid van bijvoorbeeld de auto-industrie en de vlietuigbouwers, als reactie op de pandemie, leidden in het begin van 2020 tot een verminderde vraag. Op dit moment is er een nijpend tekort aan chips voor de auto-industrie, tot ergernis van de autobouwers.

Huawei en de halfgeleiders

De geopolitieke spanningen tussen de VS en China zijn voelbaar in de hele productieketen. ASML krijgt geen vergunning om EUV-machines te exporteren naar de Chinese chipmaker SMIC. Maar ook de exportrestricties voor Huawei hadden effect op de halfgeleiderindustrie.

Het Chinese telecombedrijf - en tot voor kort een van de grootste telefoonproducenten ter wereld – liet zijn meest geavanceerde chips in Taiwan maken, bij TSMC. TSMC is een belangrijke klant voor ASML, in 2020 goed voor ruim een derde van de omzet. In mei sneed de VS de leveringen van TSMC aan Huawei af. Daarom had TSMC minder behoefte om de EUV-capaciteit uit te breiden. Als gevolg daarvan liet ASML aan zijn toeleveranciers, waaronder de Duitse lenzenbouwer Zeiss, weten dat er minder onderdelen nodig waren.

Wennink: „We hebben alles zes maanden naar achteren geduwd. Het kost Zeiss een jaar om hun complexe lenzen te maken, maar we laten geen lenzen komen als we die pas in 2022 nodig denken te hebben.”

Inmiddels zet TSMC alle zeilen bij. ASML moet wachten tot zijn eigen toeleveranciers op stoom zijn en kan in 2021 niet het gewenste aantal van 50 EUV-machines produceren. Wennink: „In november en december bleek dat de vraag toch opliep. Wij zijn er klaar voor, onze toeleveranciers nog niet. Daarom kunnen wij minder EUV-machines maken dan we zouden willen.”

ASML’s verwachtingen voor 2021 kunnen hoger uitvallen, afhankelijk van nieuwe exportbeperkingen. Overigens biedt de geopolitieke scheiding in de chipindustrie ook mogelijkheden. Zo bouwt TSMC een fabriek in Arizona, om de aanvoer naar Amerikaanse klanten te garanderen. Wennink: „Het is minder efficiënt om op meerdere plekken in de wereld chips te produceren. Het heeft wel tot gevolg dat er meer van onze machines nodig zijn.”