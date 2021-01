Arrestatie toont opnieuw Russische wetteloosheid

Dat oppositiepoliticus Aleksej Navalny bij terugkeer in Rusland gearresteerd zou worden, lag in de lijn der verwachtingen. Maar de razendsnelle wijze waarop dat afgelopen zondag gebeurde, tartte zelfs de rijke Russische verbeelding. Het vliegtuig dat hem naar Moskou bracht, werd op het laatst omgeleid om een heldenonthaal op het vliegveld te verhinderen. Eenmaal terug in het vaderland op, naar eigen zeggen, de gelukkigste dag van zijn leven, werd Navalny meteen na de paspoortcontrole opgepakt en afgevoerd. Nog geen 24 uur later werd hij in een provisorisch proces in een cellencomplex van de politie veroordeeld tot dertig dagen hechtenis.

Terecht spreken zijn advocaten van een flagrante schending van het recht. Zij blijven, je zou zeggen tegen beter weten in, geloven in basale rechtsprincipes en wijzen op een grondwetsartikel dat de oprichting van dit soort buitengewone rechtbanken kennelijk verbiedt. Maar daar hebben justitie en bestuur in het Rusland van nu duidelijk geen boodschap aan. Navalny’s verdediging mocht bij de zaak weliswaar aanschuiven, maar had geen serieuze gelegenheid om zich voor te bereiden of überhaupt iets uit te richten. Een advocaat wist vanuit het politiegebouw alleen een filmpje de wereld in te sturen waarin Navalny zijn verbijstering overbrengt.

De reden van zijn arrestatie was op zichzelf al kafkaësk: hij kon geen gehoor geven aan een meldingsplicht na een eerdere voorwaardelijke veroordeling omdat hij in Duitsland herstellende was van de zenuwgasaanval die hem vijf maanden geleden bijna het leven had gekost. De fraudezaak die tot de veroordeling had geleid, was in 2018 al door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg in een uitspraak politiek gemotiveerd genoemd. Meerdere aanhoudingen van Navalny waren volgens het Hof vooral bedoeld om het pluralisme te onderdrukken. Rusland heeft, hoewel lid van de Raad van Europa, die uitspraak via een speciale wet naast zich neergelegd.

Navalny verdient steun, ook buiten Rusland. Het getuigt van grote moed om tegen deze achtergrond van toenemende wetteloosheid een relatief veilige plek in Duitsland te verlaten en terug te keren naar vijandig Moskou. Maar als informele leider van de Russische oppositie waren Navalny’s mogelijkheden na zijn herstel nu eenmaal beperkt geworden. Was hij in het Westen gebleven, dan was hij als belangrijkste uitdager van president Vladimir Poetin irrelevant geworden. In Rusland hangt hem, net als vele eerdere activisten die tegen Poetin opstonden, een lange celstraf boven het hoofd.

Maar ook Poetins mogelijkheden zijn beperkt. Navalny’s populariteit is tijdens zijn Duitse intermezzo volgens onderzoeken toegenomen. Dat is vooral te danken aan online filmpjes. Honderdduizenden mensen bekeken de gedurfde valstrik die hij met onderzoekscollectief Bellingcat opzette om een FSB-agent te laten erkennen dat de inlichtingendienst het zenuwgas novitsjok in de onderbroek van de politicus had gestopt. Terwijl Poetins directe omgeving om die reden keihard optreden verwacht, zal de Russische president weten dat hij inmiddels in nieuw geopolitiek gesternte opereert.

De Amerikaanse reactie is in dit licht hoopvol. Vertrekkend president Donald Trump deed er zoals gewoonlijk in het Russische dossier het zwijgen toe, maar de beoogd Nationaal Veiligheidsadviseur van opvolger Joe Biden heeft de arrestatie krachtig veroordeeld en eiste onmiddellijke vrijlating. Nadat Washington afgelopen najaar nog weigerde sancties van de Europese Unie tegen Russische kopstukken te steunen, lijkt een gezamenlijke koers richting Poetin nu weer een mogelijkheid. Dat is niet alleen goed voor de internationale rechtsorde, maar hopelijk ook voor de onbevreesde Navalny.