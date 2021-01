Alsof jij ons begrijpt omdat je een zwarte vrouw trouwde

Het was zevenentwintig jaar geleden dat Jasper zijn zelfvertrouwen kreeg en het kwam door een man in een elegant donkerblauw pak, meestal van Armani, en met korte, beginnende dreadlocks boven een donkerbruin gezicht waarop bijna altijd een glimlach stond. Door mensen met minder zelfvertrouwen werd die lach ook wel geïnterpreteerd als spottend of uitdagend. Jasper zag het als een geamuseerde en aanmoedigende glimlach.

Die man heette Isaac, uitgesproken op z’n Engels, en in Amerika zou hij een mover and shaker worden genoemd. Jasper wist niet zeker hoe zo iemand in het Nederlands heette. Een lobbyist? Toneel, muziek, film of zelfs politiek – Isaac kende iedereen en, zoals dat dan heet, iedereen kende Isaac. Zelf omschreef Isaac zijn werkzaamheden als een schaakbord waarop hij met poppetjes schoof, onzichtbaar voor het grote publiek.

Dit is het zestiende deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

De eerste keer dat ze elkaar zagen was in een zaaltje bij communicatiewetenschap, de studie die Jasper toen volgde aan de Universiteit van Amsterdam. Isaac kwam de studenten toespreken. Na afloop mochten ze vragen stellen.

„Ik dacht dat alleen joden dat hadden,” zei Jasper vanaf de achterste rij. „Maar u opereert ook in van die geheime netwerken achter de schermen.”

Isaac begon te lachen. „Ik ben een creoolse Surinamer. En een beetje joods. Al is dat laatste niet vrijwillig gebeurd, begreep ik van de slavinnen uit mijn voorgeslacht.”

„Nu begrijp ik het, u bént ook echt joods,” zei Jasper. „Vandaar dat u zo slim bent.”

Na afloop mocht Jasper nog even praten met Isaac. In de jaren erna bleven ze praten. Het was Isaac die Jasper ervan overtuigde dat hij de kwaliteiten had om een eigen theater op te richten.

En nu zaten ze hier, in Jaspers lege theater. Isaac droeg een donkerblauw pak, de dreadlocks waren grijs geworden en kwamen tot halverwege zijn rug. Zijn leeftijd was geheim, maar Jasper had uitgerekend dat zijn leermeester dik in de zeventig moest zijn. Isaac had twee jonge assistenten meegenomen, Martijn en Samantha. Ze begonnen met een introductierondje.

„Eigenlijk ben ik acteur,” vertelde Martijn. „Maar dit is niet mijn tijd. Daarom werk ik nu even voor Isaac.”

Jasper vroeg wat hij bedoelde.

Het verbaasde Martijn dat Jasper deze vraag stelde. Hij wist toch ook wel wat er gebeurde met rollen waarvoor Martijn in aanmerking zou komen? Daarvoor werd nu bij voorkeur gekeken naar acteurs met een migratieachtergrond. Dat had Martijn niet alleen van Isaac te horen gekregen, het was overal zo.

Samantha sloeg met de vingers van haar ene hand op de bovenkant van de andere hand, om te benadrukken welke kleur die hadden: dezelfde donkerbruine huidskleur als Isaac. En ze kondigde aan wat haar carrièrepad moest worden: voor nu wilde ze programmeur worden, daarna regisseur en uiteindelijk directeur van een groot theater. Met een strakke blik op Jasper: „Ik kom voor jouw plek. Pas over een paar jaar hoor, je mag nog even blijven zitten.”

Isaac vertelde dat Jasper een Surinaamse vrouw had, waar hij net mee was getrouwd.

„Ben jij er zo een die denkt dat hij ons nu begrijpt?” Samantha had een hoogdravende stem opgezet, alsof ze op het toneel stond. „Omdat je vrouw black is en je kinderen ook? Of ben je er zo een die het altijd kan inzetten als bescherming: nee hoor, ik kan geen racist zijn, kijk maar naar mijn vrouw.”

Met een kort handgebaar maakte Isaac duidelijk dat Samantha stil moest zijn. Ze waren hier voor iets anders: welke voorstellingen ging Jasper programmeren als zijn theater weer open kon, ergens in 2021? Of het nu een museum, concertzaal of theater was, overal waar Isaac kwam wilden ze hetzelfde: urgent en relevant zijn. En de makers moesten een migratieachtergrond hebben.

Isaac had een plan waarmee Jaspers theater zich kon onderscheiden. Bij vrijwel alle andere instellingen veranderden ze niets. De directie, de bazen achter de schermen - die bleven op hun stoelen zitten. En ze waren allemaal wit. Als window dressing zetten ze alleen op het podium een paar gekleurde poppetjes neer. Het leverde politiek correcte voorstellingen op over racisme en zo. De recensenten, ook allemaal wit, konden er lovend over zijn omdat ze dachten dat het zo hoorde. Voor een zwart publiek was het achterhaalde shit die ze allang kenden. Waarom zou Jasper niet beginnen met voorstellingen die ook interessant en vernieuwend waren voor zwarte Nederlanders?

Isaac wees naar Samantha. „Wat als jij jouw organisatie versterkt, Jasper? Denk erover na, dan zoek ik nu even jouw toilet op.”

Martijn zei dat hij ook moest en liep achter Isaac aan. Jasper bleef achter met Samantha. „Zullen wij niet een keer met z’n tweeën afspreken?” vroeg Samantha. „Zodat we elkaar beter kunnen leren kennen?”