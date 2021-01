Waarom heeft iedereen slechte herinneringen aan tequila? „Wanneer was de laatste keer dat je tequila gedronken hebt?”, riposteert Timon Salomez. „Dat was niet op een zondagmiddag met familie in de tuin. Nee, dat was om drie uur ’s nachts na vijf liter bier. De volgende dag word je wakker met een houten kop en denk je: het zal de tequila wel geweest zijn.” In het gemiddelde café is daarbij nog steeds geen half-fatsoenlijke tequila te krijgen, zegt mezcal-expert Salomez. Dat industriële bocht kun je inderdaad maar beter achteroverslaan en direct wegpoetsen met zout en limoen.

Want échte tequila – ambachtelijke drank van 100 procent agave – kan heerlijk zijn. De Fortaleza blanco (59,95 euro) is een schoolvoorbeeld: de geur is ingetogen maar verkwikkend, als zuivere zeewind met een vleugje groene olijf. Vegetaal, grassig, limoenrasp – de smaak is broos en verfijnd, op geen enkele manier agressief. „Dít is een tequila om op een zonnige namiddag te degusteren!”

Toch gaan we het niet over tequila hebben. Maar over haar grote broer: mezcal. Het verschil? Alle tequila is mezcal, maar niet alle mezcal is tequila. Mezcal is de traditionele Mexicaanse sterkedrank, gestookt van de agave-plant. Tequila is een agave-destillaat uit de provincie Jalisco, gemaakt van enkel de blauwe agave. Tequila is uniform en zacht, makkelijk te drinken (het goede spul, welteverstaan) en te begrijpen, dus goed voor de export, zegt de eigenaar van de Gentse mezcalbar Palenque. „Mezcal is ruwer, diepgeworteld in traditie. Diverser en eindeloos veel interessanter. Ik heb ooit een mezcal geproefd waarbij ik zou zweren dat er ansjovis in zat…”

Een eerste kennismaking met mezcal kan vervreemdend zijn. Salomez vergelijkt het met de eerste keer dat je olijven proeft. Je moet er een palet voor ontwikkelen. Wat het zo bijzonder maakt, is de enorme gelaagdheid. „Whisky, rum en cognac zijn complex omdat ze een vat-opvoeding hebben gehad. Met de keuze voor de grootte van het vat of de houtsoort begeleiden we die spirits als het ware naar hun eindbestemming.” Dat levert gerijpte, diepgravende drank op. Mezcal is daarmee in weinig opzichten te vergelijken. Maar het is minstens zo complex. Bij mezcal gebeurt het rijpen namelijk van tevoren: in de plant.

Agaves zijn sterke planten die ontspruiten op de meest onwaarschijnlijke en desolate plaatsen in de woestijn. Salomez heeft ze zien groeien tegen granieten rotspartijen. Ze doen er evenwel jaren over om volwassen en geslachtsrijp te worden. Kleinere soorten bloeien na een jaar of zeven. De grootste, de arroqueño, kan zeker twintig jaar oud worden. Aan het eind van zijn leven groeit er in korte tijd een enorme stengel met bloemen van soms wel tien meter hoog uit de piña, het hart van de plant. Jarenlang worden daar energiereserves opgebouwd, alles gericht op dat ene sublieme moment. Oogst je ’m vlak daarvóór, dan zit die kern vol met opgespaarde suikers en de smaak van leven en overleven. De lagen in de smaak van de mezcal zijn als de jaarringen van een boom.

Zout, limoen en een worm Wie tequila drinkt met zout en limoen, houdt niet van tequila. Zout en limoen dienen maar één doel: de smaak van slechte tequila maskeren (zoals de uitjes oorspronkelijk bij de haring). Echte tequila drinkt men ook niet als een shot. In goede mezcal vind je tegenwoordig geen ‘worm’ meer. Ooit had die pop van een nachtvlinder wel een functie: als er een pop in de fles dreef, dan wist je dat je niet werd opgelicht door de cafébaas met verwaterde mezcal. Bij minder dan 35 procent alcohol zou de pop namelijk gaan ontbinden.

Molensteen

Mezcal is de drank van het arme zuiden van Mexico. Rond de provincie Oaxaca hebben veel kleine dorpjes nog steeds hun eigen palenque, de plek waar de dorpsstoker mezcal maakt van wilde agaves uit de buurt, zoals dat al eeuwen gaat. De piña’s worden gegaard (om de suikers los te maken) met hete stenen in kuilen in de grond. Daarna worden ze geplet met een molensteen getrokken door een ezeltje, gefermenteerd in houten tonnen en gedestilleerd in kleien ketels. Mezcal die op deze manier gemaakt is, mag de naam ancestral dragen. Daar is moeilijk aan te komen. De next best thing is mezcal artisanal, dat hier gelukkig steeds beter te krijgen is. (De categorie industrial dient men te allen tijde te vermijden.)

De meeste mezcal wordt gemaakt van de Espadin, een van de weinige agaves die zich goed laat kweken en relatief snel volgroeid is. De Del Maguey Mezcal Vida (37,50 euro) is een prototypische mezcal, aldus Salomez. Nectar in de geur, lichtzoet met ananas en sinaasappelschillen, eronder een zweem van rokerigheid, de warmte van een namiddagzonnetje in de subtropen. „Zilt in de afdronk en het trekt wat aan de kaken, dat is dat rauwe randje.”

Die sinas- en ananastonen horen bij de Espadin. Verder werkt het „als een loep voor de terroir”. De Nuestra Soledad Lachigui Miathuatlan (52,50 euro) wordt op nagenoeg dezelfde manier van geroosterde espadin gemaakt, alleen veel hoger in de bergen in een zanderiger omgeving. Dat vertaalt zich in een ziltere geur, mineralig en toch aards, als natte keien in kippensoep, met een vleugje witte as. De rook en de karakteristieke espadin-fruittonen openbaren zich pas in de mond.

Dan zijn er nog 25 wilde soorten waarvan mezcal wordt gemaakt. Die beslaan een breed palet aan smaken. Salomez somt op: tobala is een ronkende spierbundel met mango en kruidnagel. Jabali is oesterachtig zilt, de fruitigheid neigt naar framboos en onrijpe aardbei. Tepextate is fijnzinnig, eerder rijpe banaan met amandel. Mexicano heeft altijd menthol, barril gaat richting bubblegum.

De El Jolgorio Madrecuixe (84,95 euro) heeft een typisch vegetale strakke smaak die bij deze agavesoort hoort. Een prachtige waaier aan fragiele, groene smaken: onrijpe banaan, natte juten, de draadjes rondom een verse maïskolf. Uiteindelijk vinden we in de afdronk weer de fruitige vrolijkheid die alle mezcals bindt.

Oorspronkelijk zullen de meeste dorps-palenquero’s gewoon gestookt hebben wat er te vinden was, ongeacht de soort. Een ensamble, van verschillende agaves, zal de oer-mezcal dus het dichtst benaderen. De espadin, cuixe en mexicano worden in de Marca Negra Ensamble (67,50 euro) samen geroosterd, geplet, gefermenteerd en gedestilleerd. Al die tijd mogen die smaken op elkaar inwerken. Het levert een uiterst geraffineerde balans op tussen fruitigheid, hartige groene tonen en een kruidige, warme gloed van Jamaican all spice en zwarte peper.

Mezcal is een wonderlijke rabbit hole waar je heel lang en ver in kunt verdwalen.