WHO-team in Wuhan moet mogelijk langer in quarantaine blijven

De tijd voor veldonderzoek van de WHO-delegatie die in Wuhan op zoek gaat naar de oorsprong van de coronapandemie wordt mogelijk ingekort. Omdat China zijn quarantainebeleid strenger maakt, moet de delegatie mogelijk niet twee, maar drie weken binnenblijven. Dat zegt het Nederlandse delegatielid Marion Koopmans. Zij werkt sinds enkele dagen vanuit een hotelkamer in Wuhan.

Als de quarantaine wordt verlengd, heeft het team nog maar ruim een week om op pad te gaan in de stad waar het coronavirus ruim een jaar geleden voor het eerst werd ontdekt.

Het is nog onduidelijk wat de delegatie precies gaat doen als zij naar buiten mag. Het meest omstreden bezoek zou dat aan het Wuhan Institute of Virology (WIV) zijn. Volgens de regering-Trump zijn er bewijzen dat het virus is ontsnapt of losgelaten uit dat laboratorium. Medewerkers waren immers al in het najaar van 2019 ziek geworden. Volgens China is dit een politiek geïnspireerd fabeltje.

Volgens Koopmans gaat de delegatie bij het lab op bezoek als uit de verzamelde gegevens is gebleken dat er voldoende aanleiding voor is. „Er zijn nu allerlei geluiden, met name uit politieke hoek, die zeggen dat het aan het WIV ligt. Daar blijven wij bij weg.”

Reconstructie

De missie is vooral gericht op het verzamelen van data en het bekijken tot welke vragen dat leidt. „Het begint met een reconstructie van wat er nu precies bekend is over de eerste fase van wat de wereld heeft gezien van dit virus. Daarvandaan kijken we welke mogelijke hypotheses dat oplevert”, aldus Koopmans.

Ze voegt toe dat de verwachtingen vooral niet te hooggespannen moeten zijn. „Ik heb niet de illusie dat wij het vraagstuk over waar en hoe het virus nu precies is ontstaan, in één bezoek gaan oplossen.”

Dat de gegevens voornamelijk door Chinese wetenschappers worden verzameld en aangeleverd, leidt tot de kritiek dat de WHO zo te zeer aan de leiband van China zou lopen. China kan zijn wetenschappers immers de opdracht geven om bepaalde gegevens vooral niet vrij te geven en om bepaalde onderzoeken niet te doen.

„Geopolitiek maakt het voor ons niet makkelijk”, zegt Koopmans. „Daar proberen we van weg te blijven, want het helpt niet.” Ze heeft ook nog niet gemerkt dat haar Chinese counterparts de besprekingen van een bepaalde politieke lading zouden willen voorzien. De delegatie vergadert dagelijks met de Chinese wetenschappers, geheel virtueel. „De sfeer is goed.”

