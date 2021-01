Voorbereidingen inauguratie Biden in volle gang

De inauguratie zal anders verlopen dan gebruikelijk. Zo zal er vanwege de coronapandemie geen publiek aanwezig zijn, ook wordt de plechtigheid een stuk strenger beveiligd dan voorgaande keren. Na de bestorming van het Capitool eerder deze maand wordt de Nationale Garde in groten getale ingezet om eventuele onregelmatigheden te voorkomen.

De huidige president Donald Trump zal het Witte Huis woensdagochtend verlaten. Hij is niet aanwezig bij de beëdiging van zijn opvolger, waarmee hij een decennialange traditie breekt. Oud-president Barack Obama en Bill Clinton zullen wel in Washington verschijnen. Het thema van de plechtigheid is America united. Ook de weersvoorspelling druist tegen voorgaande inauguraties in: voor het eerst in drie decennia is zonneschijn voorspeld.