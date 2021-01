Thaise vrouw krijgt hoogste straf ooit voor majesteitsschennis

Een vrouw is dinsdag in Thailand veroordeeld tot 43 jaar cel voor het beledigen van de koninklijke familie. Nooit eerder werd in het land zo’n zware straf opgelegd voor majesteitsschennis. De 65-jarige Anchan Preelert had via Facebook en YouTube video’s verspreid waarin de monarchie werd bekritiseerd. De rechtbank wilde haar in eerste instantie veroordelen tot 87 jaar cel, maar halveerde de straf nadat de vrouw haar schuld had toegegeven.

Preelert verspreidde tussen 2014 en 2015 in totaal 29 video’s waarin het koninklijk huis werd beschimpt. De beelden waren overigens niet van haar afkomstig, maar van een man die zich al jarenlang openlijk kritisch uitliet over de democratie. Omdat zij deze louter had gedeeld, was ze zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. „Er waren zoveel mensen die deze inhoud deelden en ernaar luisterden. Ik was niet voorzichtig genoeg”, aldus Anchan tegen lokale journalisten. „Schokkend”, citeert AP de reactie van onderzoeker Sunai Phasuk van Human Rights Watch. „De uitspraak van de rechtbank geeft het huiveringwekkende signaal dat kritiek op de monarchie niet alleen niet wordt getolereerd, maar ook zwaar wordt bestraft.” Ook Amnesty International heeft zich uitgesproken tegen de veroordeling.

Met name jongeren laten zich de afgelopen jaren kritisch uit over de Thaise monarchie. In 2018 kwamen duizenden actievoerders bijeen om hun stem te laten horen tegen het, in hun ogen, te machtige koninklijk huis. Iedere belediging van het Koningshuis wordt met vijftien jaar cel bestraft. De wet is controversieel omdat alleen al het liken van een Facebook-bericht kan leiden tot vervolging. In 2017 kreeg een Thaise man 35 jaar cel voor het posten van kritische Facebook-berichten over het Koningshuis, tot dinsdag gold dat als hoogste straf ooit voor een dergelijk delict. Sinds november zijn zo’n vijftig personen vastgezet voor majesteitsschennis; geen van hen is nog berecht. Preelert kan nog tegen haar straf in beroep bij twee hogere rechtbanken.

