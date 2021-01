‘Stand-by’ voor als Trump erom vraagt

Als Joe Biden deze woensdag om 12 uur ’s middags wordt beëdigd als president, zitten Alejandro de la Cruz en Esmeralda Palos niet aan de tv gekluisterd. Noen is spitsuur in hun Mexicaanse restaurant La Charra, in het Texaanse plattelandsstadje Rusk. Palos gaat later terugkijken wat de nieuwe president allemaal beloofd heeft, vertelt ze, terwijl ze salsaschaaltjes afwast. „Wat hij gaat doen aan de pandemie, met de economie. En met zíjn papieren”, ze wijst naar haar man, die net een lap rundvlees voorzichtig op de sissende grill legt.

Haar echtgenoot is een van de circa elf miljoen immigranten in de VS zonder verblijfspapieren. Naast maatregelen om de epidemie en de coronarecessie te bestrijden, wil Biden in zijn eerste week ook een ambitieus hervormingsplan voor immigratie lanceren. Uitzettingen worden tijdelijk gestaakt en de miljoenen mensen zonder papieren wil hij een „pad richting staatsburgerschap” bieden. Het is een plan met een groot afbreukrisico. Hoewel uit peilingen steeds blijkt dat een meerderheid van de Amerikanen dit vraagstuk wil oplossen, slagen beide partijen daar al decennialang niet in. Het laatste grote generale pardon was in 1986 en elke nieuwe poging daarna is gestrand.

Mondkapjes als splijtzwam

Het gebrek aan papieren heeft De la Cruz nooit belemmerd te wonen en werken in de VS, vertelt hij. Sinds hij in 2000 clandestien de Rio Grande overstak, werkte hij onafgebroken in Amerikaanse keukens. Hij huwde Esmeralda („alleen voor de kerk, het enige wat ertoe doet”) en kreeg kinderen, die automatisch staatsburgers werden. Nu bestiert hij sinds vier maanden zijn eerste eigen zaak.

Voor uitzetting was hij ook onder Trump nooit bang. „Ik had de weg terug wel gevonden.” Een verblijfsvergunning zou vooral handig zijn om eens op familiebezoek naar Mexico te kunnen. „In twintig jaar hebben mijn ouders me pas twee keer opgezocht.”

Het stel was zo dapper – Palos: „of stom” – om midden in de pandemie open te gaan. De eerste paar maanden gingen de zaken voorspoedig, maar nu het virus in Texas aan een nieuwe besmettingsgolf is begonnen, loopt het aantal eters snel terug. Ze hopen dat Biden de epidemie voortvarender aanpakt dan Trump. Hij heeft beloofd in zijn eerste honderd dagen 100 miljoen Amerikanen te vaccineren en wil in die periode een mondkapjesplicht invoeren „waar dat kan” (lees: op alle federale werkplekken).

In Texas heeft (de Republikeinse) gouverneur Abott mondkapjes al verplicht in openbare gelegenheden in gemeenten met meer dan twintig coronagevallen. Dat is momenteel bijna overal. Maar in het diep-Republikeinse Rusk (77 procent stemde hier in november op Trump) wordt het amper nageleefd.

In La Charra loopt de ene na de andere klant ongemaskerd binnen en ook serveersters dragen geen bescherming. Palos: „Ik doe zelf ook geen kapje op, maar misschien is het goed als we het toch allemaal doen. En dat de regering zegt dat het moet.” Het is de vraag of zo’n oproep brede navolging zal krijgen. Het mondkapje is sterk gepolitiseerd geraakt. Zeker in Texas, een staat met een libertaire inborst. Zo vocht Ken Paxton, de trumpiaanse deelstaatminister van Justitie, met wisselend succes strengere coronamaatregelen van grote steden aan.

Vrachtwagenchauffeur Martin Holsome is Trumpaanhanger. Merijn de Waal

Vrachtwagenchauffeur Martin Holsome zit dagelijks uren op de weg, met een verlopen rijbewijs. „Bij het DMV [Amerikaanse CBR, red.] moet je een mondkapje op, dat weiger ik.” Dat blijkt als hij de McDonald’s van Rusk binnenstapt. Bij de ingang hangt een bord met ‘masker verplicht’ en al het personeel draagt er eentje, maar Holsome bestelt met ontbloot gezicht koffie. Het zitgedeelte is vanwege corona dicht, maar een van de medewerksters is de moeder van zijn schoondochter. Zaterdag is de bruiloft en desgevraagd staat ze toe dat hij even plaatsneemt.

Holsome vertelt dat hij coronamaatregelen verwerpt zoals élk overheidsingrijpen: of het nu gaat om wetten die wapenverkoop beter reguleren of om sociale programma’s. Holsome is ook gemeentebestuurder voor de Republikeinse Partij in Rusk en heeft zich ingeschreven om in 2022 zijn partijgenoot Abott uit te dagen voor het gouverneurschap. Verder is hij actief in de Three Percenters, een uiterst-rechtse militie vernoemd naar de ‘3 procent’ van de bevolking die volgens overlevering in de 18de eeuw opstond tegen de Engelsen. Enkele tientallen hielden zaterdag een rally voor het afgegrendelde State Capitol in de Texaanse hoofdstad Austin. Deze woensdag staan ze „stand-by”.

Holsome houdt er rekening mee dat Trump geen plaatsmaakt voor Biden. „Mijn intel [inlichtingen, red.] vertelt me dat hij mogelijk de staat van beleg afkondigt.” Mocht Trump toch vertrekken, dan wil Holsome de partij zuiveren van zogenoemde RINO’s, Republicans In Name Only. Mensen als vicepresident Mike Pence: „Judas Pence”. Holsome wantrouwt zelfs het Congreslid dat zijn kiesdistrict vertegenwoordigt, Louie Gohmert. Dit is een van de vroegste leden van de Tea Party, de uiterst-conservatieve factie die sinds 2009 de Republikeinse Partij in een greep nam. Het eerste grote wapenfeit van deze voorloper van het trumpisme was in 2013 het torpederen van de vorige poging tot migratiehervorming. President Obama had hierover al een vergaand compromis bereikt met gematigde Republikeinen in de Senaat.

Dat Biden dit gesneefde plan meteen wil afstoffen, is niet alleen symboliek. Het lijkt ook een test of een deel van de Republikeinen bereid is het midden weer op te zoeken. Trump oefent via zijn 74 miljoen kiezers nog grote invloed uit op de partij, tegelijkertijd is ze onder hem zowel het Witte Huis, het Huis als de Senaat kwijtgeraakt. Holsome vindt dat geen reden voor matiging: „Als je het midden bevecht, krijg je van twee kanten klappen. Wij moeten de fakkel van Trump nu verder dragen.”

