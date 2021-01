Snelweg bij Groningen valt 111 miljoen euro duurder uit

De vernieuwing van de zuidelijke ringweg bij Groningen valt 111 miljoen euro duurder uit. Dat schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De kostenoverschrijding wordt voor een groot deel - zo’n 95 miljoen euro - betaald door de provincie Groningen. Het Rijk draagt circa 16 miljoen euro extra bij. Er was jarenlang onduidelijkheid over de kosten van het vertraagde bouwproject.

De provincie Groningen haalt de extra bijdrage voor de snelweg uit andere projecten. Volgens Van Nieuwenhuizen gaat het om geld dat was bestemd voor de verdubbeling van de N33 en de snellere treinverbinding tussen Groningen en het Duitse Bremen, bekend als de Wunderline. „Ik zal met de provincie in overleg treden over de consequenties voor deze projecten”, schrijft Van Nieuwenhuizen, die sinds de val van het kabinet en het opstappen van Eric Wiebes tijdelijk ook optreedt als waarnemend minister van Economische Zaken.

De aanpak van de zuidelijk ring van Groningen is het grootste infrastructuurproject van Noord-Nederland. De vernieuwing van de twaalf kilometer lange weg begon in 2016 met een totale begroting van 642 miljoen euro en wordt sindsdien geplaagd door vertragingen en toegenomen kosten. Aanvankelijk zou het project worden voltooid in 2021, maar inmiddels is de verwachting dat het eerste verkeer in 2024 over de snelweg rijdt. De weg loopt dwars door de stad Groningen en moet zorgen voor een betere doorstroming naar de Randstad, alsmede naar Duitsland en Denemarken.

