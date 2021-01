Minder goederen door Antwerpse haven

Er passeerden in 2020 minder goederen door de haven in Antwerpen. Zo was er, mede door de coronacrisis, minder overslag van kolen, meststoffen, ertsen, grind en zand. Ook de vraag naar ruwe olie verminderde aanzienlijk. Er meerden ook minder zeeschepen aan: 13.655 in totaal, een daling van ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toch bleef de schade voor de haven zelf beperkt, maakte het bedrijf op maandag bekend. De containeroverslag groeide namelijk wel, met 1,3 procent. Daarmee deed het bedrijf het naar eigen zeggen beter dan Europese concurrenten. (NRC)

