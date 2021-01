Na jaren van groei nam aandeel flexwerkers sinds 2018 af

Na vijftien jaar van groei is het aandeel van flexibele werknemers op de arbeidsmarkt sinds 2018 licht gedaald. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 bereikte het aandeel flexibele werknemers (parttimers, zzp’ers en oproep- en uitzendkrachten) met 35 procent voorlopig het hoogtepunt. Arbeidsmigranten zijn in de telling van het CBS buiten beschouwing gelaten.

Het CBS houdt sinds 2003 de cijfers omtrent het aandeel van flexibele werknemers op de arbeidsmarkt bij. Toen had nog 14 procent van de werkenden een flexibel dienstverband en lag het aantal zzp’ers op 8 procent. In 2017 kwamen die cijfers uit op respectievelijk 23 procent en 12 procent. Sinds dat jaar is een lichte daling te zien; in 2019 kwam het gezamenlijke percentage van flexwerkers uit op net iets minder dan 34 procent.

Bouwsector

Het aandeel flexwerkers is in de bouwsector het sterkst toegenomen, blijkt uit de cijfers. In 2019 had van alle werknemers in de bouw 19 procentpunt meer een flexibele baan dan in 2003. Ook in de handel en de horeca nam het aandeel flink toe. In die laatste sectoren ging het met name om werknemers met flexibele dienstverbanden (oproep- en uitzendkrachten), in de bouw nam juist het aantal zzp’ers toe.

In de cijfers van het CBS zijn arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa niet meegenomen. Alleen werknemers uit het buitenland die permanent in Nederland zijn, zijn meegegaan in de telling sinds 2003. Volgens het CBS is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de (wisselende) groep arbeidsmigranten. Het statistiekbureau zegt wel onderzoek te doen naar de groep.