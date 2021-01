Na een greep in zijn kruis verraadde agent Vuurtoren in 1944 zijn makker

Agent Vuurtoren sprong uit het vliegtuig – en met hem vier postduiven. Het was de vroege ochtend van 5 augustus 1944 en Vuurtoren daalde aan zijn parachute neer boven het dorpje Groot-Ammers in Zuid-Holland. Hij belandde in een eendenkooi en de doos met de duiven ging kopje onder. Vuurtoren haalde zijn gevederde boodschappers zo snel mogelijk boven water, maar voor één duif was het te laat: die was verdronken. Het overlevende trio werd naar Engeland gestuurd met berichten over de verder geslaagde dropping: agent Vuurtoren kon beginnen aan zijn missie in bezet Nederland.

De duivenpost is bewaard gebleven en zit in een map met daarin het dossier over agent Vuurtoren. Dat dossier is sinds het begin van dit jaar – 75 jaar na 1945 – voor iedereen in te zien in het Nationaal Archief in Den Haag.

Normaal wordt hier op de eerste werkdag van het jaar ‘Openbaarheidsdag’ gevierd, het moment dat een grote hoeveelheid archiefbestanden achter slot en grendel vandaan komt. Vanwege de pandemie was het feestje uitgesteld tot deze woensdag, door de verlengde lockdown restte niet meer dan een digitale plechtigheid.

Een dagje snuffelen in de nieuw vrijgekomen archiefstukken zit er dus niet in. Dit jaar gaat het om onder meer de ministerraadsnotulen rondom de val van Sebrenica in 1995 en tal van documenten over de Tweede Wereldoorlog. Deze bestanden waren al in te zien voor professionele onderzoekers als die daartoe een verzoek indienden, maar vanaf woensdag kan iedere Nederlander ze bekijken – vanwege corona voorlopig alleen nog op een scherm. Wie een aanvraag doet, krijgt een dossier ingescand toegestuurd.

Ook deze krant ging, bij gebrek aan grasduindag, aan de slag met één dossiermap: ‘2.13.71 ministerie van Oorlog, Londen inv.nr. 2800 MANS, KAREL AUGUST alias Vuurtoren, alias Harry Burns, alias Downside, alias Oosterveen, 1944-1945’.

Karel Mans (1913-1981) was als Engelandvaarder via Spanje op 16 maart 1944 in Liverpool aangekomen. Hij kreeg hierna een training om voor het Bureau Inlichtingen van het leger als spion in Nederland aan het werk te gaan. Nog geen half jaar later werd Mans gedropt, met telegrafist Tinus Sutherland, codenaam Nieuwenhuis.

Na verblijf op een aantal adressen in Zuid- en Noord-Holland vertrok Mans naar Groningen, waar hij zich bij een verzetsgroep voegde. Op 10 november 1944 sloeg daar het noodlot toe: hij betrad een pand dat net daarvoor door de Duitse Sicherheitsdienst (SD) was binnengevallen. Mans werd in de boeien afgevoerd. Zijn dossier zit vol met rapporten en verhoren over wat er daarna gebeurde: Vuurtoren bezweek onder de ondervragingen van de SD en verraadde tal van verzetsmensen, onder wie zijn kameraad Sutherland.

We weten dit omdat Mans de oorlog overleefde en gedurende drie dagen is verhoord over wat er in Groningen was gebeurd. Mans verklaarde dat hij ondervraagd was door een Duitser met „dun blond haar achterover gekamd, hoog voorhoofd, rond bol gezicht, tamelijk gezet, blonde ‘Mephisto’ wenkbrauwen, dikke worsthanden, verzorgde indruk”.

Dubbele kast

Mans probeerde eerst zo min mogelijk prijs te geven, maar nadat hij „in zijn zaadballen geknepen was”, brak hij en verraadde behalve Nieuwenhuis onder meer de verstopplek van een agent met de codenaam Dobbelaar. Die verklaarde na de oorlog: „Ik stond in de slaapkamer toen de achterdeur van de tuin werd opengetrapt. Direct ben ik naar mijn schuilplaats gegaan (een dubbele kast) en had deze juist weer gesloten toen een groep Duitsers met Nederlanders de slaapkamer inkwamen. Ze begaven zich onmiddellijk naar de plaats waar de zender verborgen was.”

Twee Duitsers doken de kast in en haalden er kleren uit. Toen stootten ze op de achterwand waarachter Dobbelaar verscholen zat. „Dort ist Papier angeklebt, da sitzt nichts. Der Fogel ist geflogen”, concludeerden ze. Gefrustreerd gingen de SD’ers de woonkamer in, waar ze aan de bewoner van het huis vroegen waar de radiotelegrafist was. De man antwoordde dat die een week geleden vertrokken was. Dobbelaar: „Hij schijnt daarna een klap in het gezicht te hebben gehad en werd door twee schoten gewond. 10 minuten daarna maakte een derde schot een eind aan zijn leven.”

Mans was getuige van dit drama, inclusief de reactie van de vrouw en kinderen van het slachtoffer, wat grote indruk op hem maakte. Die avond slaagde hij erin te ontsnappen uit het Scholtenhuis, het hoofdkwartier van de SD in Groningen, omdat zijn boeien niet strak genoeg waren omgedaan. Hij klom uit een raam negen meter boven de grond en wist langs een richel en regenpijp de straat te bereiken.

De officier die Mans in april 1945 ondervroeg in het reeds bevrijde deel van Nederland dat hij had weten te bereiken, wist niet of hij diens verhaal moest geloven. Was Mans niet vrijgelaten door de SD om als dubbelagent méér mensen te verraden? Uiteindelijk concludeerde de verbalisant dat dit waarschijnlijk niet het geval is, omdat er „verder geen ongelukken zijn gebeurd” na Mans’ ontsnapping.

Mans zelf ging gebukt onder een enorm schuldgevoel, zo blijkt uit twee brieven van zijn hand die in het dossier zitten. Aan zijn meerdere in Engeland schreef hij: „Het vertrouwen, dat u en vele anderen in mij gesteld hebben, ben ik niet waardig geweest.” Aan zijn moeder liet hij weten dat er „nog velen zijn die ik om vergiffenis zou willen vragen, maar ik kan ze niet bereiken”.

Agent Vuurtoren wilde kennelijk beginnen bij de man met wie hij samen gesprongen was – en die zijn verraad had overleefd. Een van de laatste documenten die aan zijn dossier zijn toegevoegd, is een briefje van na de oorlog waarin Mans vraagt om het adres waarop hij ‘Nieuwenhuis’ kan bereiken. Hij krijgt het per kerende post toegestuurd.