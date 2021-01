‘Moria-deal’ verder uitgekleed: niet vijftig, maar twee alleenstaande kinderen naar Nederland

Opnieuw wordt de Moria-deal verder uitgekleed. De vijftig alleenreizende kinderen die Nederland beloofde op te nemen, blijken binnen de strenge Nederlandse eisen nauwelijks vindbaar. In plaats daarvan worden nu gezinnen naar Nederland gehaald. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) dinsdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uiteindelijk komen er slechts twee alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar Nederland. Broekers-Knol schrijft aan de Kamer dat ze deze week arriveren. Daarnaast komen nu gezinnen naar Nederland met in totaal 55 minderjarigen.

Na grote branden in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos raakten in september duizenden vluchtelingen dakloos. Broekers-Knol beloofde een paar dagen later onder grote politieke druk honderd van „de meest kwetsbare slachtoffers van deze ramp” naar Nederland te halen. Ze omschreef in een Kamerbrief twee groepen: vijftig alleenstaande minderjarigen van onder de veertien jaar en vijftig vluchtelingen die in gezinsverband zouden komen.

Maar afgelopen maandag schreef NRC dat nog geen enkel alleenreizend kind in Nederland is aangekomen. Het bleek onmogelijk kinderen te vinden die jonger zijn dan veertien jaar en óók een grote kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland – dat zijn de voorwaarden die Nederland stelt.

Pakistan en Afghanistan

Van de als vluchteling geregistreerde kinderen in Griekenland is 92 procent veertien jaar of ouder. De grootste groepen komen uit Afghanistan (38 procent) en uit Pakistan (22 procent) en krijgen in Nederland niet vanzelfsprekend een verblijfsvergunning. In de Kamerbrief schrijft Broekers-Knol dat ze wil voorkomen dat ze kinderen naar Nederland haalt die uiteindelijk toch niet mogen blijven.

De Moria-deal is afgelopen maanden steeds verder uitgekleed. Waar Broekers-Knol eerst nog de indruk wekte dat de vluchtelingen uit het verwoeste Moria zouden komen, schreef zij eind november aan de Kamer dat „op verzoek van de Griekse autoriteiten” werd afgesproken dat ze „de voordracht niet noodzakelijkerwijze hoeven te beperken tot personen die ten tijde van de branden op Lesbos in het kamp Moria verbleven”.

De eerste groep gezinnen, 49 personen, arriveerde vlak voor Kerst in Nederland. Sindsdien zijn nog 13 personen aangekomen. De overige vluchtelingen komen aankomende week aan. Hoeveel van hen in tijden van de brand op Moria verbleven is niet bekend. De helft is nooit op Moria geweest, zei een Justitie-woordvoerder desgevraagd eerder, maar verbleef op andere Griekse eilanden als Chios, Samos, Kos en Leros.