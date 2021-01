Inauguratiedag: mondkapjes, militairen en stilte

Toen Joe Biden twaalf jaar geleden werd beëdigd als vicepresident van de Verenigde Staten, keek hij uit over een enthousiaste menigte van naar schatting 1,8 miljoen mensen op de National Mall in Washington, toegestroomd om de inauguratie van president Barack Obama te vieren. Nu hij zelf wordt ingezworen als president, zal de Mall grotendeels verlaten zijn – op duizenden militairen van de Nationale Garde na, die tijdens de ceremonie als bescherming dienen tegen mogelijk geweld.

De inauguratie van Biden als 46ste president, deze woensdag, zal anders verlopen dan die van zijn voorgangers. Vanwege de coronapandemie en het recente oproer in Washington wordt de beëdiging van Biden en aankomend vicepresident Kamala Harris de ongebruikelijkste uit de recente Amerikaanse geschiedenis.

Om te beginnen breekt vertrekkend president Donald Trump, die zijn verkiezingsnederlaag niet heeft erkend, met een lange traditie door niet mee te doen aan de ceremonie. Naar aanleiding van de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers, eerder deze maand, wordt het centrum van Washington bovendien ongekend streng beveiligd. De coronapandemie maakte al eerder duidelijk dat een groots evenement met een mensenzee en een feestelijke parade er deze keer niet in zat. Wie er wel is, zal een mondkapje dragen.

Wat valt er woensdag te verwachten, en hoe zal de inauguratie verschillen van het gebruikelijke ritueel?

De beveiliging

Wegens de recente Capitoolbestorming, die een verbazend zwakke beveiliging blootlegde, wordt de inauguratie de strengst bewaakte uit de geschiedenis. Uit vrees voor meer geweld door aanhangers van Trump, waarvoor aanwijzingen zijn gevonden op internet, hebben de autoriteiten het centrum van Washington veranderd in een vesting. Rond een gebied dat onder meer het Capitool, de National Mall en het Witte Huis omvat, is een omheining verrezen van betonnen barrières en hekken van ruim twee meter hoog. Daaromheen is een groter gebied afgesloten voor verkeer, met controleposten bij toegangspunten, bewaakt door militaire voertuigen. Naast de politiemacht van het Capitool en de politie van Washington zijn de Secret Service en de FBI betrokken bij de beveiliging. Zo’n 25.000 gewapende militairen van de Nationale Garde zijn op straat.

Normaliter volgen honderdduizenden mensen de beëdiging op de National Mall, die zich uitstrekt voor het Capitool. Die is deze keer verboden terrein. In plaats van toeschouwers zijn er bijna 200.000 Amerikaanse vlaggen geplaatst. Mensen worden gemaand niet naar de hoofdstad te komen. Airbnb heeft reserveringen in Washington en omstreken afgezegd. Metrostations in het beveiligde gebied zijn dicht. Bruggen naar Washington vanuit Virginia zijn afgesloten.

De ochtend

Ook de aanloop naar de ceremonie verschilt dit jaar sterk, omdat Trump niet meedoet. Hij kondigde op 8 januari aan dat hij niet aanwezig zal zijn. Dat is ongekend in de moderne Amerikaanse geschiedenis: normaal geldt de aanwezigheid van de vertrekkende president bij de beëdiging van zijn opvolger als een krachtig symbool van de Amerikaanse traditie van een vreedzame machtsoverdracht. In de geschiedenis van de VS is het slechts vier keer voorgekomen dat de vertrekkende president de beëdiging niet bijwoonde; de laatste keer was in 1869, toen Andrew Johnson verstek liet gaan bij de inauguratie van Ulysses S. Grant.

Normaal gesproken brengt de aantredend president de nacht door in Blair House, een gastenverblijf van de president nabij het Witte Huis. Na een gebedsdienst in de ochtend gaat hij met zijn vrouw op de koffie bij de vertrekkende president en first lady. Gezamenlijk vertrekken ze om 10.30 uur (plaatselijke tijd) met hun gezinnen naar het Capitool. De vertrekkende en aankomende president rijden daarbij samen in één auto.

Dit jaar gaan Biden en zijn vrouw Jill, die sinds de verkiezingen geen enkele keer zijn uitgenodigd op het Witte Huis, op eigen gelegenheid naar het Capitool. Een plan van Biden om aan de vooravond van zijn inauguratie met de trein vanuit zijn thuisstaat Delaware naar Washington te reizen, zoals hij als senator jarenlang dagelijks deed, is uit veiligheidsoverwegingen niet doorgegaan.

Trump regelt volgens Amerikaanse media zijn eigen afscheid op de ochtend van de inauguratie. Hem zou een huldiging bij de Joint Base Andrews in Maryland voor ogen staan, met een rode loper, een militaire band, overvliegende straaljagers en een eresaluut van 21 kanonschoten. Obama werd vier jaar geleden op dezelfde militaire basis na afloop van de inauguratieceremonie uitgezwaaid door medewerkers, voor zijn vertrek naar Californië voor een vakantie.

Aansluitend vertrekt Trump naar zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida met Air Force One. Dat moet voor het middaguur, zodat hij Biden geen toestemming hoeft te vragen voor gebruik van het presidentiële toestel, dat tot dat tijdstip tot zijn beschikking staat.

De ceremonie

Om precies 12.00 uur (18.00 uur in Nederland) legt Biden traditiegetrouw aan de westzijde van het Capitool de ambtseed af, met zijn hand op een oude familiebijbel. De eed wordt afgenomen door opperrechter John Roberts, de voorzitter van het Hooggerechtshof. Suggesties om de ceremonie uit veiligheidsoverwegingen binnen te houden, heeft Biden afgewezen. Harris wordt voor Biden ingezworen door hoge rechter Sonia Sotomayor.

Vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen zullen wel bij de beëdiging aanwezig zijn. Volgens Biden, die heeft gezegd „vereerd” te zijn door de aanwezigheid van Pence, is dat van belang om continuïteit te onderstrepen. Ook de oud-presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama en hun echtgenotes geven acte de présence. De enige andere oud-president die nog in leven is, de 96-jarige Jimmy Carter, kan wegens zijn zwakke gezondheid niet naar Washington afreizen. In plaats van de gebruikelijke 200.000 gasten zullen er zo’n duizend genodigden aanwezig zijn, vooral Congresleden met elk één gast; hun stoelen zijn coronaproof opgesteld.

Na de eed geeft Biden zijn inauguratietoespraak. Naar verwachting zal hij daarin oproepen tot nationale verzoening en eenheid. De ceremonie omvat verder onder meer een vertolking van het Amerikaanse volkslied door zangeres Lady Gaga en een gebed. Er wordt een gedicht voorgelezen en de artiesten Jennifer Lopez en Garth Brooks treden op.

Na de ceremonie

In de middag zwaaien de nieuwe president en vicepresident en hun partners normaal gesproken de vertrekkende president en first lady uit bij hun vertrek per helikopter van de oostzijde van het Capitool. Dat ritueel vervalt. Ook neemt de nieuwe commander in chief daar een militaire parade af. Dat gaat wel door, met social distancing. Vervolgens gaan de president en first lady normaliter via Pennsylvania Avenue naar het Witte Huis, als deel van een grootschalige parade. Wegens corona wordt dit jaar een ‘virtuele parade door Amerika’ gehouden, gemodelleerd naar de ‘roll call’ bij de Democratische partijconventie van vorig jaar, waarbij een rondgang werd gemaakt langs de vijftig staten.

Ook leggen Biden en Harris een krans bij het graf van de onbekende soldaat op de nationale begraafplaats in Arlington, in aanwezigheid van de drie oud-presidenten. Daarna krijgt Biden een militair escorte naar het Witte Huis. De gebruikelijke inaugural balls in de avond worden vervangen door een ‘virtueel bal’, een televisieshow gepresenteerd door de acteur Tom Hanks met als titel ‘Celebrating America’. Muzikale optredens van popsterren als Jon Bon Jovi, Justin Timberlake en Demi Lovato worden daarbij afgewisseld met toespraken door Biden en Harris.

De verhuizing

Vanaf het moment dat de vertrekkende president het Witte Huis definitief verlaat tot de aankomst van de nieuwe president, gewoonlijk een periode van vijf à zes uur, vindt een intensieve verhuisoperatie plaats: spullen van de Trumps worden door tientallen personeelsleden verwijderd, die van de Bidens worden binnengebracht. Verhuiswagens staan klaar om te beginnen zodra de president de deur uit is. Afhankelijk van wanneer Trump en zijn vrouw Melania vertrekken, is er dit jaar mogelijk iets meer tijd – wat goed uit zou komen, want in verband met corona wordt de gebruikelijke schoonmaak van het gebouw dit jaar opgeschaald tot een grondige reiniging, die volgens CNN bijna een half miljoen dollar gaat kosten.

De brief

Volgens een traditie van de afgelopen decennia laat de vertrekkende president een met de hand geschreven brief aan zijn opvolger achter op het bureau in de Oval Office. Oud-president George H.W. Bush, die zelf in 1989 een notitie aantrof van zijn voorganger en partijgenoot Ronald Reagan, zette de toon met een korte brief aan zijn opvolger en politieke tegenstander Bill Clinton in 1993. „Jouw succes is nu het succes van ons land”, schreef hij aan de man die hem had verslagen in de verkiezingen. „Ik duim hard voor je.”

Sindsdien liet Clinton een brief achter voor George W. Bush, Bush voor Obama, en Obama voor Trump – telkens een nieuwe president van de andere partij. „Michelle en ik wensen jou en Melania het allerbeste aan het begin van dit geweldige avontuur”, schreef Obama onder meer. Trump noemde het destijds een „mooie en attente brief” die hij zou bewaren en „koesteren”. Gezien zijn weigering van de afgelopen maanden om zijn verkiezingsnederlaag te erkennen, is het waarschijnlijk dat hij ook met deze traditie breekt.

