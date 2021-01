Loyaliteit binnen de coalitie is verleden tijd

Een Kamerdebat over een groot politiek-bestuurlijk schandaal met een kabinet dat al is afgetreden – dat kan niet al te spannend meer zijn. Het ultieme wapen van de Tweede Kamer, de motie van wantrouwen, is immers al uit handen geslagen.

Toch was het debat dinsdag over de kabinetsreactie op het explosieve parlementaire onderzoeksrapport over de Kinderopvangtoeslag bij vlagen behoorlijk verhit. Met de meeste ballen op demissionair premier Mark Rutte was het een voorproefje van de komende verkiezingscampagne.

„Je neemt ontslag, pakt een appel en fietst naar de volgende verkiezingen”, verwoorde SP-leider Lilian Marijnissen de kritiek op Rutte, die wel als minister-president verantwoordelijkheid heeft genomen maar als lijsttrekker voor de VVD mikt op een volgende termijn als regeringsleider.

Geen enkele Kamerfractie, op zijn eigen VVD na, nam genoegen met de wijze waarop Rutte vrijdag bij zijn publieke ontslagverklaring verantwoording had afgelegd voor zijn rol in de Toeslagenaffaire Hij zei toen wel verantwoordelijkheid te voelen, maar „geen directe betrokkenheid”.

„Degene die voor alles al tien jaar verantwoordelijk is, gaat gewoon lachend door”, sneerde PVV-leider Geert Wilders. En Lilianne Ploumen, de nieuwe PvdA-leider, zei: „Uw vingerafdrukken zitten op elke pagina van dit dossier.” Ploumen is de vorige week wél opgestapte lijsttrekker Lodewijk Asscher opgevolgd.

Van zijn eigen coalitiepartners in zijn demissionaire regering hoefde Rutte al evenmin steun te verwachten. Rob Jetten van D66 noemde Ruttes verklaring van vorige week „te weinig en te mager”. „Ook de premier moet aan zelfreflectie doen.”

Boter op het hoofd

Hoewel de ondervragingscommissie de rol van de Tweede Kamer als mede-wetgever niet heeft onderzocht, ging het daar dinsdag wel uitgebreid over. Een voor een namen fractievoorzitters de tijd om te zeggen dat de Tweede Kamer óók verantwoordelijkheid had gedragen in de totstandkoming van de toeslagenaffaire. In de woorden van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff: „Zet de verwarming niet te hard, anders druipt de boter van ons hoofd”. Alleen PVV-leider Geert Wilders weigerde daarin mee te gaan. „Als u zelfreflectie wil, moet u naar de psychiater. Ik ben niet van de afdeling zelfreflectie.”

Lees ook de column van Tom-Jan Meeus over de vergeten factor in de Toeslagenaffaire: het Nederlandse volk wil ook nu nog strenge jacht op uitkeringsfraudeurs

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemde Nederland in zijn bijdrage een „bananenmonarchie”. Hij voerde als enige niet-fractievoorzitter het woord. Omtzigt, een van de Kamerleden die al jaren geleden zijn tanden in het leed van de ontspoorde fraudeaanpak door de Belastingdienst heeft gezet, sprak over een „innige band’’ tussen het kabinet en de pers en tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Hij trok de vergelijking met Malta, een land waar hij onderzoek deed naar de moord op een journalist en het functioneren van de rechtstaat. „Bij ons functioneert iets anders niet: macht en tegenmacht.” Omtzigt, SP’er Renske Leijten en in mindere mate Farid Azarkan van Denk werden geregeld geprezen in het debat om hun vasthoudende werk, waardoor de affaire boven water kwam.

Omtzigt kreeg ook persoonlijke excuses van Rutte namens het kabinet voor de gebrekkige informatievoorziening van de het kabinet aan de Kamer, een van de harde constateringen van het parlementaire onderzoek, waar Omtzigt zwaar aan tilt.

‘Te vroeg voor campagne’

Over een maand gaat de Tweede Kamer met verkiezingsreces, tot de verkiezingen op 17 maart. Als de urenlange clash dinsdag tussen Rutte en de Kamer een voorbode was op de verkiezingsdebatten van de komende maanden, dan zal de VVD zich geen zorgen maken. Kamerleden deed diverse pogingen om Rutte te beschadigen als leider van de partij die met afstand aan kop gaat in de peilingen. Hij liet het van zich afglijden door vooral zelf zijn eigen rol te analyseren en nu eens níét klein te maken. Hij noemde zich deze keer „sowieso verantwoordelijk, maar ook betrokken”. Zijn denken over bestuurlijke openheid is „opgeschoven” en Rutte was „onder de indruk van de irritatie bij journalisten en Kamerleden”.

Hij zal de vele persoonlijke aanvallen van zijn politieke opponenten anders hebben ervaren, maar toch wilde Rutte benadrukken dat hij naar de Kamer was gekomen om zich als minister-president te verantwoorden. „Wij staan hier niet als lijsttrekkers in een debat voor de campagne.” Al liet hij zich door PvdA-leider Ploumen op enig moment toch verleiden iets over het VVD-standpunt over het minimumloon te zeggen.