Lening aan Floriade wordt met 7,5 miljoen euro verhoogd

De gemeente Almere wil de lening aan de organisatoren van de Floriade verhogen met 7,5 miljoen euro. Daarmee zou het bedrag dat wordt geleend het afgesproken maximumbedrag van 30 miljoen euro overschrijden.

De wereldtuinbouwtentoonstelling moet in 2022 worden gehouden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat vorig jaar mei al duidelijk was dat meer geld nodig was. Toen besloot de raad dat – ondanks voortdurende financiële tegenvallers en de vrees dat het door de coronacrisis het lastiger zal zijn sponsors te trekken – de Floriade toch kon doorgaan.

Het budget werd toen voor de tweede keer verhoogd. Het college schrijft nu: „Het is dan ook niet raad dat het bedrag dat de BV [de organisatie van de Floriade, red.] mag lenen van ons hoger moet worden.” En over het overschrijden van de 30 miljoen euro: „Anders kan de BV geen uitgaven meer doen en komt de organisatie van het evenement in 2022 in gevaar.” De gemeenteraad moet de lening nog goedkeuren.

Lees ook: De Floriade gaat door, de risico’s blijven

Verwacht verlies

Het is de bedoeling dat de organisatie de lening na afloop terugbetaald uit de opbrengsten. Daaraan kleeft een risico, ziet ook het college. Het heeft alvast 8,4 miljoen euro apart gezet voor een verwacht verlies.

De inkomsten gaan uit van 2,1 miljoen betalende bezoekers, vergelijkbaar met het aantal in Venlo in 2012. Die editie was, net als de eerdere Floriades in Haarlemmermeer (2002) en Zoetermeer (1992) verliesgevend, omdat niet genoeg bezoekers kwamen.

Ook het aantal sponsors valt tegen. Van de 93 miljoen euro die het evenement zou kosten, moet naast kaartverkoop de rest komen van de provincie Flevoland, het Rijk en de sponsors. In mei toonde wethouder Jan Hoek (Floriade, GroenLinks) zich ondanks corona optimistisch: „Op een gegeven moment zullen bedrijven zich weer aan de wereld willen presenteren”.

Het ministerie van Landbouw heeft maximaal 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vier specifieke innovatieve projecten. Voorwaarde is wel dat „na de toekenning geen aanvullende bijdrage” nodig is en „dat hiertoe ook geen verdere verzoeken ingediend zullen worden”.

Lees ook een reportage over de preview van het terrein