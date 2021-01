Kamerdebat over aftreden Rutte III begonnen

Rutte: geen andere optie dan aftreden

Het kabinet had geen andere optie dan aftreden volgens demissionair premier Mark Rutte (VVD) naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Het rapport van de Kamercommissie over de affaire sloeg in “als een mokerslag”. Rutte: “Op alles niveau’s zijn ernstige fouten gemaakt, duizenden ouders is ongekend onrecht aangedaan.”

Rutte wil dinsdag met de Kamer debatteren over hoe het fout heeft kunnen gaan maar ook om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt. Het kabinet kwam vrijdag met een inhoudelijke reactie op het rapport en daar zal een groot deel van het debat dinsdag over gaan.

Het kabinet is demissionair en zal terughoudend zijn bij nieuw beleid en nieuwe wetgeving volgens Rutte. Maar zal ook doen wat nodig is “in de strijd tegen het coronavirus”. Op de schouders van het kabinet maar ook de Kamer “rust een grote verantwoordelijkheid” volgens Rutte.