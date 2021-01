Kabinet bereidt avondklok voor, steun voor maatregel groeit

Het demissionaire kabinet bereidt de invoering van een avondklok voor. Dat melden bronnen in Den Haag dinsdag aan NRC. De coalitie zoekt nog politieke steun, maar er lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen in de Tweede Kamer die vóór de invoering van de maatregel is. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA lijken niet langer tegen het plan te zijn, mits het kabinet de noodzaak goed kan uitleggen. Coalitiepartij D66 lijkt tegen te zijn, maar ook zonder de steun van die partij kan het kabinet aan een meerderheid voor een avondklok komen als de twee linkse partijen het steunen.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zou de taak hebben gekregen genoeg steun te vergaren in de Kamer. Vanaf wanneer de avondklok zou ingaan, is niet duidelijk. De regel zal volgens de NOS in eerste instantie tot 9 februari gelden, de dag waarop de lockdown ook moet aflopen als de situatie dat toelaat.

De NOS weet ook te melden dat mensen die ‘s avonds zonder goede reden de straat opgaan, een boete van 95 euro kunnen krijgen. Werkgevers zouden verklaringen moeten uitgeven voor hun werknemers die ‘s avonds wel buiten móéten zijn om naar hun werk te komen of na werktijd naar huis te gaan. Op de site van de Rijksoverheid zouden modelverklaringen komen.

Woensdag persconferentie

Verder lijkt het erop dat het thuisbezoek ingeperkt zal worden. Op het moment is het toegestaan om twee mensen uit te nodigen; dat aantal wordt volgens de NOS verlaagd. Ook wordt er gesproken over het inperken van het vliegverkeer. Het kabinet zou passagiers uit zogenoemd hoogrisicogebied (momenteel de hele wereld) willen verplichten naast de reeds verplichte PCR-test ook een sneltest af te nemen. Dit zou mensen moeten ontmoedigen te gaan reizen.

Het doel van de aanvullende maatregelen is dat op 9 februari versoepelingen van de al geldende regels kunnen worden doorgevoerd. Het kabinet zou als eerste de basisscholen weer willen openen, maar daarvoor moeten eerst de besmettingscijfers verder afnemen.

Eerder op dinsdag werd bekend dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) en De Jonge woensdagmiddag een persconferentie houden waarbij zij naar verwachting extra coronamaatregelen afkondigen. De aanvullende regels zouden nodig zijn vanwege de nieuwe virusvarianten die de afgelopen tijd zijn opgedoken in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

