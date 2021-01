In hoger beroep lagere straf voor Roelf B. om drugshandel Sziget

Voormalig atleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. zijn in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel, zo meldt persbureau ANP. Het tweetal werd in 2019 gearresteerd nadat ze op het Hongaarse festival Sziget een partij drugs probeerden te verkopen.

De straf in hoger beroep valt lager uit dan een jaar eerder, toen het tweetal nog vijf jaar cel kreeg opgelegd. Het Openbaar Ministerie, dat destijds acht tot tien jaar celstraf had geëist, ging tegen die uitspraak in beroep. De eis in het hoger beroep is onduidelijk.

De straf is opnieuw een stuk lager dan de eis doordat de rechter rekening hield met verzachtende omstandigheden, zegt B.’s advocaat Gergo Simon tegen ANP. Zo zou B. opnieuw spijt hebben betuigd en bestaan er zorgen over zijn gezondheid; de voormalig sprinter zou hartklachten en een hoge bloeddruk hebben.

De twee mannen uit Stadskanaal mogen zelfstandig naar Nederland reizen, waar ze hun straf mogen uitzitten. Met aftrek van het voorarrest zouden zij volgend jaar al kunnen vrijkomen. Zij werden in augustus 2019 op Sziget opgepakt met duizenden xtc-pillen, een paar honderd gram wiet en honderden voorgedraaide joints. De drugs hadden een straatwaarde van zo’n 300.000 euro. Roelf B. liep bij de EK atletiek in 2017 nog de estafette met topsprinter Churandy Martina.