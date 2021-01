Fransen getuigen op Twitter massaal over incest

„Ik was negen jaar oud. Het was mijn vader. Hij heeft mij verkracht tot ik zeventien was. Ik zal het gevoel van schaamte, van schuld en kwetsbaarheid nooit vergeten.”

Het is maar een van de vele duizenden getuigenissen van incest die de voorbije dagen in Frankrijk op Twitter zijn geplaatst onder de hashtag #MeTooInceste. Aanleiding is de affaire-Duhamel, de onthullingen door Camille Kouchner over haar stiefvader Olivier Duhamel, een bekend politicoloog.

Volgens Kouchner heeft Duhamel jarenlang haar tweelingbroer verkracht, en was dat bovendien een publiek geheim in intellectuele kringen in Parijs. Verschillende prominenten hebben ontslag genomen nu blijkt dat zij al jaren op de hoogte waren. De zaak heeft in Frankrijk geleid tot een ongekend doorbreken van het stilzwijgen over incest.

„Het is niet alleen een bevrijding van het woord maar ook een bevrijding van het luisteren”, zegt Alexandra Louis, een parlementslid van La République en Marche, die al jaren actief is rond het thema seksueel geweld tegen kinderen, in de krant Libération. „De slachtoffers krijgen nu de ruimte om zich uit te drukken. Het is heel belangrijk om de stilte rond incest te doorbreken.”

‘Historisch’

Madeline de Silva van het feministisch collectief #noustoutes heeft het over een „historische” beweging. „Er is een voor en een na. Men kan niet langer doen alsof incest niet bestaat. Het gaat een politiek thema worden.”

Het is #noustoutes zelf dat de golf van getuigenissen op gang heeft gebracht. Het collectief is in 2018 ontstaan, in de nasleep van #metoo in de Verenigde Staten, en de Franse invulling ervan, #BalanceTonPorc (verklik je varken). Na de publicatie van Kouchners boek, La grande familia, begin januari, wilde het collectief iets soortgelijks doen rond incest.

Op 14 januari plaatste Marie Chevenance, lid van #noustoutes, een eerste getuigenis onder de hashtag #MeTooInceste. „Ik was vijf. Op een avond heeft de broer van mijn moeder de rest van mijn leven vertroebeld. Van de ene seconde op de andere was ik honderd jaar oud”, schreef Chevenance.

Die tweet werd onmiddellijk gevolgd door een honderdtal andere getuigenissen die door #noustoutes zelf waren verzameld. Maar de impact verbaasde zelfs de initiatiefnemers: twee dagen later waren meer dan tachtigduizend tweets geplaatst onder de hashtag.

Naam en toenaam

Opvallend daarbij is hoeveel mensen onder eigen naam getuigen, en er ook niet voor terugdeinzen om hun verkrachter bij naam te noemen. De tweet bovenaan dit artikel is afkomstig van Loubna Meliane, woordvoerster van de groene partij Génération Écologie, en zij noemt zonder schroom haar vader, Khalid Meliane.

De zaak krijgt al meteen een politiek gevolg. Adrien Taquet, staatssecretaris voor het kind, heeft dinsdag op radiozender Europe 1 beloofd dat hij zich gaat inzetten om seksuele betrekkingen tussen volwassenen en kinderen onder de vijftien strafbaar te maken. Die kwestie speelt al veel langer in Frankrijk, en niet uitsluitend op het vlak van incest.

In Frankrijk is men seksueel meerderjarig vanaf vijftien jaar, maar dat wil niet zeggen dat seks tussen een volwassene en een kind jonger dan vijftien automatisch als verkrachting wordt beschouwd. Onder de bestaande wetgeving moet het openbaar ministerie bewijzen dat er sprake was van dwang.

Een wetsontwerp uit 2018 wilde daar verandering in brengen, naar aanleiding van twee geruchtmakende rechtszaken waarin mannen waren vrijgesproken van verkrachting nadat zij seksuele betrekkingen hadden gehad met meisjes van elf.

Het wetsontwerp stierf een stille dood nadat de Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtsorgaan in Frankrijk, juridische bezwaren maakte. Maar het werd eind vorig jaar opnieuw opgerakeld door de affaire-Matzneff, over de seksuele betrekkingen tussen schrijver Gabriel Matzneff en een 14-jarig meisje. Door de zaak-Duhamel is de discussie opnieuw razend actueel. Volgens een opiniepeiling van eind vorig jaar heeft één op tien Fransen te maken gehad met incest, in totaal 6,7 miljoen personen, de grote meerderheid vrouwen.