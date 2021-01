Fotoserie: voorbereidingen inauguratie Biden in volle gang

Joe Biden wordt woensdag beëdigd als de 46ste president van de Verenigde Staten. Kamala Harris wordt ingezworen tot vice-president. De inauguratie zal anders verlopen dan gebruikelijk. Zo zal er vanwege de coronapandemie geen publiek aanwezig zijn, ook wordt de plechtigheid een stuk strenger beveiligd dan voorgaande keren. Na de bestorming van het Capitool eerder deze maand wordt de Nationale Garde in groten getale ingezet om eventuele onregelmatigheden te voorkomen.

De huidige president Donald Trump zal het Witte Huis woensdagochtend verlaten. Hij is niet aanwezig bij de beëdiging van zijn opvolger, waarmee hij een decennialange traditie breekt. Oud-president Barack Obama en Bill Clinton zullen wel in Washington verschijnen. Het thema van de plechtigheid is America united. Ook de weersvoorspelling druist tegen voorgaande inauguraties in: voor het eerst in drie decennia is zonneschijn voorspeld.

De coronapandemie is niet de enige factor waardoor de beëdiging anders verloopt dan gebruikelijk. Vanwege de bestorming van het Capitool op 6 januari, wordt de inauguratie strenger beveiligd dan gebruikelijk. Onder meer de Nationale Garde staan al klaar in Washington om eventuele rellen de kiem in te smoren. Foto Timothy Clary/AFP



De plechtigheid zal niet alleen plaatsvinden zonder publiek, ook de huidige president Donald Trump liet weten niet aanwezig te zullen zijn. Daarmee breekt hij een traditie: sinds 1869 is het niet meer voorgekomen dat de vertrekkende president niet bij de inauguratie van zijn opvolger was. Foto Carlos Barria/Reuters



Ook aankomende vice-president Kamala Harris wordt woensdag beëdigd. Maandag deed zij vrijwilligerswerk met haar man Douglas Emhoff (l), vlak voordat zij haar nieuwe ambt mag bekleden. Het was maandag nationale vrijwilligerswerkdag in de Verenigde Staten. Foto Jacquelyn Martin/AP



De veiligheidsmaatregelen voor de inauguratie zijn ruim een week geleden gestart. Uit angst voor onregelmatigheden zijn inmiddels zeker 10.000 reservisten van de Nationale Garde in de stad gearriveerd. Woensdag kan dit aantal oplopen tot 15.000. Foto Timothy Clary/AFP



Bij de bestorming van het Capitool kwamen zeker vijf mensen om het leven. In meer dan twintig verschillende staten zijn inmiddels zo’n honderd arrestaties verricht. Foto Andrew Caballero-Reynolds/AFP



De opgetrommelde reservisten bewaken het Capitool al dagenlang. Een deel van hen overnacht in het complex. Foto Joshua Roberts/Reuters



Tijdens de beëdiging schijnt waarschijnlijk de zon. Dat zou voor het eerst in drie decennia zijn bij een inauguratie. Zowel bij Donald Trump als bij oud-presidenten Barack Obama en George W. Bush zat het weer niet mee. Het meest slechte weer was ongetwijfeld tijdens de inwijding van president William Henry Harrison in 1841. Direct na de koude inauguratie kreeg hij een longontsteking, waaraan hij overleed. Foto Daniel Slim/AFP



Niet alleen de voorbereidingen rond de beveiliging van de plechtigheid zijn in volle gang. Een hoop rituelen worden vantevoren gerepeteerd, zoals deze mars in kostuums uit de 18de eeuw. Foto Justin Lane/EPA



President Trump heeft laten weten woensdagochtend het Witte Huis te zullen verlaten. De vertrekkende First Lady van de VS, Melania Trump, heeft afscheid genomen via een videoboodschap op Twitter. Haar man is niet meer welkom op dat platform, zijn account werd in de nasleep van de bestorming van het Capitool geblokkeerd. Foto Eric Baradat/AFP



Leden van de militaire band repeteren voor de inauguratie. Foto Erin Schaff/AP



Ook de rollen van de toekomstige president Joe Biden en zijn rechterhand Kamala Harris tijdens de plechtigheid moeten worden geoefend. De repetities worden echter niet door henzelf gedaan maar door stand-ins. Foto Wim McNamee/AP



Woendag zal niet een stand-in maar de nieuwe president hier staan. Foto Jim Lo Scalzo/Reuters



De beëdiging omvat allerlei ceremoniële onderdelen. Biden en Harris worden ingezworen, moeten een eed afleggen, en zullen een krans leggen bij een militair kerkhof. Ook zal een ‘virtuele parade door het land’ worden uitgezonden. Foto Patrick Semasky/AP